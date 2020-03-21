Российский шоумен Максим Галкин решил немного разрядить напряженную обстановку из-за эпидемии коронавируса среди своих подписчиков и поделился смешным видео

На страничке в Instagram супруг Примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой опубликовал ролик пародийной группы «Заячий стон», подхватившей марафон CorUNOvirus, который уже появился в сети, передает Politeka.

Четверо участников коллектива выпустили шуточную видеопародию под песню группы Little Big, с которой исполнители должны были выступать на «Евровидении».

Этим роликом парни решили поддержать соотечественников, которые вынуждены находиться дома из-за карантина. В кадре они одевают на себя маски, одноразовые перчатки, бахилы, защитные костюмы, активно брызгают себя антисептиком, а также распыляют его по комнате. Затем они пляшут с туалетной бумагой в руках и пакетом гречки.

Не обошлось и без комичного момента, когда ребята повторили «ритуал» бабушек, изгонявших коронавирус с помощью подожженной бумаги. Правда, «Заячий стон» обошелся без огня.

«Как всегда прекрасные и актуальные @zayachiy_ston под невероятных @littlebigband! Наверное, вы уже видели, но пусть будет здесь для поднятия настроения! 😊👍🏻», – подписал публикацию Галкин.

Она сразу же нашла отклик среди подписчиков.

«После этого ролика и противогазы не найдёшь😂», «Шедеврально!», «Галкин, когда уже ты будешь танцевать?», «Пожалуй, самый топовый ролик на сегодняшний день😂😂😂🔥🔥🔥🔥👍👍👍👍», – шутят в комментариях.

Но были и те, кто осудил юмор Галкина.

«Это как пир во время чумы🙈», «мне тоже не показалось это смешным, глупость и бред», «все весело им!!! Пусть едут в госпиталя помогать!!», «Мне одной это не кажется смешным🤦‍♀️, хотя с чувством юмора у меня всё ок. Просто эта не тема на которой можно хайповать и смеяться, к сожалению🤔», «Блин, такие танцы на фоне гробов. Стыдно, ребята, не тот случай для веселья», – пишут люди.

Ранее мы рассказывали о том, что Галкин показал, как развлекаются их с певицей Аллой Пугачевой дети во время карантина.

Артист поделился свежим видео, на котором шестилетние Гарри и Лиза предстали за странным занятием. Таинственности придал полумрак: сначала малыши испили «волшебную воду» из чана, а затем начали кружится вокруг «алтаря», приговаривая «раз, два три - коронавирус уйди!».

Напомним, шестилетняя дочь Пугачевой поразила странными развлечениями, Галкин показал видео.

А еще Politeka писала, что Пугачева после поездки в Украину слегла, тревожный прогноз.

Также Politeka сообщала, что Пугачева поставила на место звезду украинского шоу, скандал не утихает.