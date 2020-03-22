Американська актриса і співачка Дженніфер Лопез здивувала домашнім відео

Міні-відео, де її подорослішалий син "підробляє офіціантом" зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net. На відео чути тільки закадровий голос зірки, в кадрі ж красувалися її син і наречений.

Найцікавіше, що на відео хлопчик нісся з прохолодними напоями для зірок на підносі: він відкрив баночку і налив своєму майбутньому вітчиму Родрігесу вміст, голос Джей Ло явно не приховував гордощів за дитину.

Крім того, в коментарях до відео підписники відзначили, що Максиміліан росте справжнім красунчиком, мовляв, ще пару років і готовий новий голлівудський серцеїд. Нагадаємо, Макс і його сестра Емма це діти Лопес від попереднього шлюбу і співака Марка Ентоні.

Раніше ми писали, що Дженніфер Лопес потрапила в об'єктиви папараці зовсім в непривабливому вигляді. 50-річна зірка йшла зі спортзалу в спортивному костюмі. Вона була без макіяжу і укладки. Відразу помітно, що у зірки коротке волосся. Крім того, на шкірі не було ідеальної засмаги.

Незважаючи на це, Лопес все ще залишається кумиром мільйонів. Взимку вона стала запрошеною зіркою на шоу Супербоула. Це, за словами зірки, найбільше визнання артиста. 50-річна Лопес приділяє багато уваги спорту і тренуванням. Тому її фігура виглядає приголомшливо. Нещодавно вона опублікувала фото в купальнику, показавши без прикрас, як може виглядати жінка в її віці. Знаменитість постала в одному білому купальнику. Від тіла зірки не можна відвести погляду - пружний прес, красиві груди, подкачені руки і ноги.

Як відомо, у Лопес є двоє дітей. Вона народила двійнят у 2008 році. Зараз актриса зустрічається з американським бейсболістом Алексом Родрігесом. У мережі вони регулярно діляться зворушливими відео і фотографіями з повсякденного життя.

Нагадаємо, що 50-річна Джей Ло розбурхала чином юної дівчини, вік не перешкода: «Ух, гаряче».

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