Популярна українська співачка Світлана Лобода здивувала сміливим вбранням і відвертим зізнанням про дочку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Моя дочка завжди говорить мені, мамо, ти така інша , коли «в образі»😎😬прям як «снігова королева», - йдеться у підписі.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Лобода в пікантному вбранні застигла в грайливій позі, привівши у захват своїх шанувальників.

«Я таю – Світла, ти красуня», «ти сама красива королева», «бомба», «найкраща просто!», «дуже дуже красива», «цариця!», «шикарна», - пишуть вони.

До цього ми писали, що співачка Світлана Лобода показала фігуру в леопардовому сукню на відпочинку

В цей раз знаменита артистка показала себе літньому іміджі під час відпочинку закордоном. Схоже, артистка нудьгує по можливості вибратися на відпочинок кудись на екзотичний острів, оскільки зараз з-за карантину багато країн закрили свої кордони.

Так, сьогодні на новому літньому фото зірка з'явилася в яскравому образі - легкому і ледве прикривав її тіло сукні з леопардовим принтом. Сам наряд Світлана відкрила на розрізі у стегна, оголивши тим самим частково також і сідниці і показавши, що вона як би без білизни.

Видно і оголена спина зірки - схоже вбрання досить відкритий, а на момент того, як Світлана позувала, було дуже жарко.

«Люблю село Майамі...👱‍♀️ думаєте до осені все заспокоїться ?в тур по Америці мотнем??», - написала під новим фото зірка.

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