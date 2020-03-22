Дочка відомого українського політика Михайла Добкіна Алла показала нові знімки в мережі
Як передає Politeka.net , 26-річна домогосподарка і молода мама Алла Добкіна активний користувач Instagram, зібрав багатотисячну аудиторію, яку часто радує різноманітними фото і відео.
Зараз дочка політика Михайла Добкіна, як і всі українці, перебуває на карантині і вирішила поміркувати на цю тему.
Свій пост вона супроводила новими знімками, на яких, за її словами, позує без макіяжу і в чорній домашньому одязі.
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Також красуня повідомила, що сьогодні у них з чоловіком річниця шлюбу і поскаржилася, що їм доведеться відзначати 5-річчя дому.
«В усьому є свої плюси звичайно. всі можуть дати можливість відпочити не тільки мозок, але і шкірі з тілом. Хоча я дуже вже скучила за ритмом життя..😢 Хоча при цьому, я дуже кайфую від постійного знаходження будинку поруч з родиною своєї🖤 нам до речі сьогодні 5 років..❤️🤗
не думала, що ми будемо відзначати будинку 5 років, з нашого знайомства. .але є як є», - написала Добкіна.
Користувачі в соцмережах почали вітати пару.
Раніше ми повідомляли, що Алла Добкіна збентежила словами про паніку і коронавірус.
Дівчина поділилася свіжими фото в своєму мікроблозі в Instagram, які супроводили побажаннями українцям у зв'язку з карантином через смертельного вірусу COVID-19.
На знімках Алла з'явилася в одному з салонів косметики, в білій футболці з оригінальним принтом на грудях і з сумкою на плечі. Дівчина завдала яскравий макіяж, включаючи насичену червоно-коричневу помаду і ідеальні чорні "стрілки", а також накрутила локони.
Добкіна побажала всім терпіння і здоров'я, а також порадила прихильницям не "шастати" по нічних клубах під час карантину - краще пересидіти вдома.
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