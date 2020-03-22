Відома українська співачка Оля Полякова показала спільний ролик з молодшою дочкою Алісою
На кадрі Оля розповідає, що вона продовжує карантинить з дочками. На цей раз вона вирішила з молодшої Алісою приготувати шоколадні кекси. Але дівчинка вирішила модернізувати рецепт і спекти їх у вигляді "какашок". Мати і дочка були з розпущеним волоссям і можна добре побачити, як сильно схожі вони. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати не змогли оцінити ролик або написати під них коментарі. Все із-за того, що Полякова опублікувала відео в сторіс, де такої функції неті.
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Раніше ми повідомляли, що популярна українська співачка Оля Полякова постала перед шанувальниками в яскравому образі.
На сторінці в Instagram вона показала грайливий знімок на яскравому тлі. Оля позує в чорній сукні з бахромою і широким золотим поясом, який ідеально підкреслив її форми – розкішні груди і осину талію. Довжина сукні і поза артистки демонструють її просто-таки нескінченні ноги у всій красі.
Кадр зроблений таким чином, що без праці можна розглянути частково оголений бюст "Королеви ночі", а її ефектний образ підкреслила кепка і золоті прикраси від яких аж очі розбігаються.
Повідомлялося, що зірка української естради Оля Полякова з'явилася перед передплатниками у мегастильном сукню.
«Мої діти і моя тьолка!», – каже Ольга, показуючи своє оточення. У кадрі можна помітити дочка співачки і ще кілька людей.
Наряд облягає пишні форми зірки, а також відкриває її довгі і стрункі ноги, які, без сумніву, є однією з візитних карток артистки.
Оскільки коментувати сториз можливості немає, дізнатися, кого артистка мала на увазі під «дівкою», так і не вдалося. Однак почуття гумору зірки оцінили і без коментарів.
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