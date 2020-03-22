Відома українська співачка Ані Лорак, яка живе і будує кар'єру в Росії, показала нові фото в Instagram

На фото Лорак позує в чорних штанях і топі. Образ вона доповнила чорними кросівками, а зібрала волосся в хвіст. На першому фото Кароліна стояла біля шведської стінки і підняла одну ногу. На другому кадрі співачка задерла ногу на стінку вище голови. На третьому фото вже просто стояла і пікантно позувала біля сходів. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати встигли поставити майже 60 тисяч лайків і написали безліч коментарів:

"Тільки на цей раз не видаляйте. Сиджу, їм морозиво і дивлюся на вашу фігуру", "Є мільйон шансів, завжди потрібно вибирати себе", "Та ви тому підтвердження", "А де поділися красиві індивідуальні губки Кароліни ? Що за стандартний качиний дзьобик(((? Навіщо? Ти прекрасна!".

Раніше ми повідомляли, що знаменита співачка Ані Лорак представила серію стильних образів під час нового кліпу "Обіцяю".

Сьогодні в соціальній мережі Instagram на своїй сторінці Кароліна вирішила уявити всі образи, які використовувала під час зйомок недавно вийшов кліпу "Обіцяю".

Після того, як ролик з'явився на офіційному YouTube-каналі виконавиці, вона сама вирішила представити всі обри на сторінці в Instagram. Так, у кліпі «Обіцяю» артистка з'являється в незвичайних нарядах.

Повідомлялося, що знаменита артистка Ані Лорак показала, як дуріє в машині під час поїздки.

цього разу співачка показала себе щасливу після недовгого мовчання в соціальних мережах. Поділившись відеозаписом у розділі Сторі Instagram, Кароліна постала перед шанувальниками у домашньому образі.

цього разу Кароліна в природному образі похвалилася новим Інста-фільтром. Співачка позувала без макіяжу звичайною теплою курточці світлого відтінку, темної кофті і з розпущеним волоссям.

Нагадаємо, Лорак у білосніжній сукні спокусила нового красеня

А ще Politeka писала, Лорак у чорному мереживі спокусила молодого красеня на зйомках

Також Politeka повідомляла, що Ані Лорак показала, як змінилася після відпочинку



