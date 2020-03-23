Відома українська телеведуча Леся Нікітюк показала, як підтримує свою фігуру в формі під час карантину

В цей раз знаменита артистка показала, як проводить тренування вдома, поки всі зали закриті. Як виявилося, Леся дуже любить вправу "планка" і кажрый раз намагається поставити свій особистий рекорд, пише Politeka.

Никитюк позувала без макіяжу в яскравому топі і такого ж сонячного кольору лосинах. Причому зірка позувала з пікантного ракурсу – Леся вирішила записати момент, поки вона стоїть в «планці», виконуючи вправу і посміхаючись при цьому в об'єктив.

Схоже, зірка не дає жодного шансу собі набрати зайвого і щодня займається перед камерою. Примітно, що сама Никитюк ніяких дієт не дотримується і багато користувачів мережі вже не раз цікавилися секретами чудової форми Лесі.

Сама Никитюк після численних прохань якось зазначила, що дійсно нічого не робить для схуднення:

«У мене так багато роботи і такий графік, що я Їм все .. ну майже! Вже 2 роки я не Їм важкий Свинина, телятина, картопля, рис , макарони, хліб, булки, печиво, торти! Молочку викинула місяць тому і що ви думаєте ??? Мене вже не прыщит. Тепер тільки соєве, вівсяне, кокосове молоко. У раціоні позбулася, птиця, риба, гречка, салати! Борщ і сало раз на тиждень», - поділилася секретами краси Никитюк.

До цього ж артистка показала в соціальній мережі Instagram на своїй сторінці стильний кадр, на якому позувала на одній з китайських вуличок у чорній захисній масці.

За словами зірки, коли вона була в Китаї під час відпустки, то ще тоді, кілька місяців тому, носила маску і якщо б вона знала про швидке настання епідемії, то запаслася б масками в більшій кількості.

На самому фото Леся позувала в коротенькій шкіряній міні-спідниці з замком спереду, акуратною чорній кофті і болотного кольору ботильйонах на невисокому каблуці. Доповнила свій "образ дня" провідна маленькою сумочкою такого ж відтінку, як і її одежа.

Причому підпису зірка розповіла про плани на найближчий час. надавши шанувальникам можливість провести свій час з нею, нехай і у віртуальному режимі:

«Задовго до карантину .. я ще тоді так раділа ... стільки масок тут в магазинах, різнобарвних, з малюнками і без ... Дура🙈 тому набери оптом😆 Ну а поки ми сидимо по домівках: шановні шанувальники запрошую вас на «Карантинні Вечора з Лесею Нікітюк» 😆😆😆

Концертна програма:

12.00 тренування вдома (Сторіс) 13.00 хід парад дебільних масок в Сторіс 14.00 готують обід (Сторіс) 15.00 розвиває дрібну моторику рук .. лайкають мої фотки😆 20.00 передача «Вітаємо піснею» у прямому ефірі 😂❤️ (акомпонент Р. Квінта @ruslankvinta) обіцяв бути в треніках з білим роялем😆 як вам програма ??? # КарантинниВечоры # КарВеч» - написала Леся під новим кадром.

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