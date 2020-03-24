Програма "Битва екстрасенсів", яка виходить на ТБ вже багато років поспіль, обманює глядачів

Гучну заяву зробив учасник програми Сергій Сизонюк, якого спеціально запросили на передачу, передає 0432.ua.

За його словами, на шоу "Битва екстрасенсів" його дуже принизили і він, не витримавши покинув студію. Сергій зазначив, що перед самою програмою всю інформацію та автобіографію про нього у нього випитали продюсери проекту.

Перед зйомками випуску кастинг-менеджер втерлась в довіру до 42-річному Сергія Сизонюка і розпитала подробиці навіть особистого життя.

"Перш ніж прийти на зйомку, випитали у мене всю біографічну інформацію, яку потім використовували у своїх "битвах" екстрасенси. Наприклад, кастинг-менеджер Катя втерлася в довіру і ставила мені купу питань, піднімалася тема особистого життя. Я подумав, що це її власний інтерес, я людина щира, тому почав розповідати про себе. Вона запитала мене, як я прийшов до Бога, коли і чому почав читати Біблію. Розповів, що в лихі 90-е я був у рекетирського угруповання, курив анашу, що в ті часи у мене було прізвисько Пума", - ділиться спогадами учасник "Битви екстрасенсів".

Сергій додав, що після всіх знущань відмовився від грошової винагороди, але з продюсерами шоу він судитися не планує.

"У програмі мене показали в жахливому світлі, висмикнувши їх з контексту фрази і видаливши велику частину відзнятого матеріалу. Це все розводняк та підстава! Вони повинні були заплатити кілька тисяч гривень за участь у зйомках. І я відмовився від тих грошей. Але судитися ні з ким не збираюся", - резюмував колишній учасник "Битви екстрасенсів".

Раніше ми розповідали про те, що глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія брав участь у «Битві екстрасенсів».

В 2018 році Арахамія взяв участь у зйомках «Битви екстрасенсів», яка виходила на телеканалі СТБ. Він був запрошеним персонажем серед п'ятьох хлопців. Екстрасенси повинні були вгадати, хто з п'яти присутніх мільйонер. Саме Арахамія був мільйонером.

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