Програма "Битва екстрасенсів", яка виходить на ТБ вже багато років поспіль, обманює глядачів
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Гучну заяву зробив учасник програми Сергій Сизонюк, якого спеціально запросили на передачу, передає 0432.ua.
За його словами, на шоу "Битва екстрасенсів" його дуже принизили і він, не витримавши покинув студію. Сергій зазначив, що перед самою програмою всю інформацію та автобіографію про нього у нього випитали продюсери проекту.
Перед зйомками випуску кастинг-менеджер втерлась в довіру до 42-річному Сергія Сизонюка і розпитала подробиці навіть особистого життя.
"Перш ніж прийти на зйомку, випитали у мене всю біографічну інформацію, яку потім використовували у своїх "битвах" екстрасенси. Наприклад, кастинг-менеджер Катя втерлася в довіру і ставила мені купу питань, піднімалася тема особистого життя. Я подумав, що це її власний інтерес, я людина щира, тому почав розповідати про себе. Вона запитала мене, як я прийшов до Бога, коли і чому почав читати Біблію. Розповів, що в лихі 90-е я був у рекетирського угруповання, курив анашу, що в ті часи у мене було прізвисько Пума", - ділиться спогадами учасник "Битви екстрасенсів".
Сергій додав, що після всіх знущань відмовився від грошової винагороди, але з продюсерами шоу він судитися не планує.
"У програмі мене показали в жахливому світлі, висмикнувши їх з контексту фрази і видаливши велику частину відзнятого матеріалу. Це все розводняк та підстава! Вони повинні були заплатити кілька тисяч гривень за участь у зйомках. І я відмовився від тих грошей. Але судитися ні з ким не збираюся", - резюмував колишній учасник "Битви екстрасенсів".
Раніше ми розповідали про те, що глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія брав участь у «Битві екстрасенсів».
В 2018 році Арахамія взяв участь у зйомках «Битви екстрасенсів», яка виходила на телеканалі СТБ. Він був запрошеним персонажем серед п'ятьох хлопців. Екстрасенси повинні були вгадати, хто з п'яти присутніх мільйонер. Саме Арахамія був мільйонером.
Нагадаємо, що Арахамію застукали в несподіваній компанії, ганьба вже не змити: «Знімався в...»
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