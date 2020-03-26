Відома співачка Тіна Кароль влаштувала незвичайний вуличних відпочинок разом з найближчою людиною

Артистка забрала сина з Лондона, оскільки навчання у його школі тимчасово припинене через карантин. Тому кожен вільний день зірка проводить з дитиною максимально насичено і корисно, повідомляє Politeka.

В цей раз в розділі Сторі Тіна показала, як вона разом з сином пересаджує молоді квіти з вже розпустилися бутонами, а також милується з Веніаміном сонячною погодою.

Схоже і сам Веня дуже задоволені, адже мають змогу вперше за багато місяців нормально побути разом. З-за карантину співачка скасувала частину концертів і светстких заходів. І хоча вона продовжує працювати над альбомом, уу неї тепер набагато більше вільного часу, ніж раніше.

Також сьогодні Тіна представила ранкове тренування, яку проводить в порожньому спортзалі перед дзеркалом. Як виявилося, співачка - прихильниця йоги і легких і розминаючих мяшцы вправ.

До недавніх пір зірка жодного разу не показувала, як проходять тренування, тому всі представлені кадри Кароль миттєво з'являються на фан-сторінках зірки і розходяться по соціальним мережам.

Раніше співачку Тіну Кароль помітили з новим чоловіком, який є популярним вітчизняним телеведучим. Так, зірка позує разом з популярним телеведучим Даніелем Салемом, який вів кілька вже легендарних для України проектів.

Пара розповідає про нові проекти, які повинні з'явитися на українському телебаченні, і закликає громадян «вибирати», що більше сподобається. При цьому зірки дивляться один на одного і посміхаються. Однак шанувальники Кароль залишилися без можливості що-небудь сказати – кадри були викинуті в Сторіс.

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