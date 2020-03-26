Известная певица Тина Кароль устроила необычный уличных отдых вместе с самым близким человеком

Артистка забрала сына из Лондона, поскольку учеба в его школе временно прекращена из-за карантина. Поэтому каждый свободный день звезда проводит с ребенком максимально насыщенно и полезно, сообщает Politeka.

В этот раз в разделе Стори Тина показала, как она вместе с сыном пересаживает молодые цветы с уже распустившимися бутонами, а также любуется с Вениамином солнечной погодой. При этом видно, как мальчику также помогает еще один мужчина, придерживая цветы и сажая их правильно.

Похоже и она и сам Веня очень довольны, ведь имеют возможность впервые за многие месяцы нормально побыть вместе. Из-за карантина певица отменила часть концертов и светстких мероприятий. И хотя она продолжает работать над альбомом, уу нее теперь намного больше свободного времени, чем раньше.

Также сегодня Тина представила утреннюю тренировку, которую проводит в пустом спортзале перед зеркалом. Как оказалось, певица - любительница йоги и легких и разминающих мяшцы упражнений.

До недавних пор звезда ни разу не показывала, как проходят ее тренировки, поэтому все представленные кадры Кароль мгновенно появляются на фан-страницах звезды и расходятся по социальным сетям.

Ранее певицу Тину Кароль заметили с новым мужчиной, который является популярным отечественным телеведущим. Так, звезда позирует вместе с популярным телеведущим Даниелем Салемом, который вел несколько уже легендарных для Украины проектов.

Пара рассказывает о новых проектах, которые должны появиться на украинском телевидении, и призывает граждан «выбирать», что больше понравиться. При этом звезды смотрят друг на друга и улыбаются. Однако поклонники Кароль остались без возможности что-либо сказать – кадры были выброшены в Сторис.

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