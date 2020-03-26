Популярна українська виконавиця MARUV поскаржилася шанувальникам на ставлення вітчизняних дипломатів

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Друзі, я зараз просто в шоці. У величезному. Я зараз додзвонювалася в українське консульство, щоб мені пояснили, як мені дістатися додому. Як мені потрапити додому. І які варіанти є. І це просто самий неосвічений консульство. Дівчина-оператор просто психованная. І другий раз, коли я передзвонюю, щоб отримати інформацію, вона просто скидає. Навіть не беруть трубку», - зазначила вона.

Уточнимо, що сама співачка зараз перебуває на території Росії.

«Не можуть пояснити, що до чого, коли ти кажеш, що з об'єктивних причин не могла виїхати раніше і потрапити додому. Вони просто говорять одну завчену фразу: той, хто хотів виїхати – вже виїхав. Я хочу одне сказати – так не надходить. Так діла не буде. В інших країнах за своїх громадян стоять, а в нашій просто ноги об них витирають. Більш того – це схоже на упереджене ставлення до громадян України, які зараз перебувають у Росії. У мене такий же паспорт, як у вас. Такі права, гарантовані мені Конституцією. Тому, якщо ви не можете виконувати свою роботу нормально – не упереджено, не працюйте на цій роботі», - підкреслив вона.

Нагадаємо, що MARUV в латексі потрясла досить сміливими фото.

Ще ми писали, що MARUV заспівала на дні народження знаменитого продюсера Росії.

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