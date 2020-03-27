Екс-дружина голлівудського актора Джоні Деппа Ембер Херд загуляла з винахідником Ілоном Маском ще до розлучення

Про це стало відомо завдяки оприлюдненим знімкам з особистого ліфта Джоні Деппа, які опублікували Daily Mail. Як стало відомо, ще, будучи заміжньою за Деппом, Херд мала романтичні стосунки з Маском. На фото з ліфта актриса стоїть в одному купальнику і накидці. Маск ніжно обіймає її ззаду. Крім цього, інформацію про візити Маска підтвердили охоронці житлового комплексу. Вони розповіли, що Херд приймала Маска кілька разів, поки ще була заміжня.

Зазначимо, що Джонні Депп і раніше заявляв, що Херд йому зраджувала. За його словами, вона почала зустрічатися з Маском через місяць після їхнього весілля. Актор розповів, що поки він був на зйомках Ілон наносив його дружині «пізні візити». А ось Маск стверджував, що їхні стосунки з актрисою почалися вже після офіційного розлучення пари.

Цікаво, що чутки про інтрижки між мільярдером і Херд ходили давно. Вони познайомилися на зйомках фільму «Мачете вбиває». ЗМІ писали, що Маск сильно захопився актрисою. Офіційно про свої відносини вони оголосили вже після розлучення. Правда, їх роман тривав недовго. Сам Маск після розриву з Ембер розповідав, що пережив їх розставання дуже важко.

Як відомо, судові розгляди між Деппом і Херд досі йдуть в американських судах. Актриса наполягає на тому, що Депп бив її, а актор намагається відбілити свою репутацію, заявляючи, що Херд бреше.

Нагадаємо, що Ембер Херд розсунула ноги на передньому сидінні авто, засвітивши зайве: «Гаряча дєтка».

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