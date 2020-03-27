Экс-жена голливудского актера Джони Деппа Эмбер Херд загуляла с изобретателем Илоном Маском еще до развода

Об этом стало известно благодаря обнародованным снимкам из личного лифта Джони Деппа, которые опубликовали Daily Mail. Как стало известно, еще, будучи замужем за Деппом, Херд имела романтические отношения с Маском. На фото из лифта актриса стоит в одном купальнике и накидке. Маск нежно обнимает ее сзади. Кроме этого, информацию о визитах Маска подтвердили охранники жилого комплекса. Они рассказали, что Херд принимала Маска несколько раз, пока еще была замужем.

Отметим, что Джонни Депп и ранее заявлял, что Херд ему изменяла. По его словам, она начала встречаться с Маском через месяц после их свадьбы. Актер рассказал, что пока он был на съемках Илон наносил его супруге «поздние визиты». А вот Маск утверждал, что их отношения с актрисой начались уже после официального развода пары.

Интересно, что слухи об интрижке между миллиардером и Херд ходили давно. Они познакомились на съемках фильма «Мачете убивает». СМИ писали, что Маск сильно увлекся актрисой. Официально о своих отношениях они объявили уже после развода. Правда, их роман продлился недолго. Сам Маск после разрыва с Эмбер рассказывал, что пережил их расставание очень тяжело.

Как известно, судебные разбирательства между Деппом и Херд до сих пор идут в американских судах. Актриса настаивает на том, что Депп бил ее, а актер пытается отбелить свою репутацию, заявляя, что Херд врет.

Напомним, что Эмбер Херд раздвинула ноги на переднем сидении авто, засветив лишнее: «Горячая детка».

Как сообщала Politeka, Эмбер Херд распрощалась с бельем ради пикантных фото: «Чертовка».

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