Спадкоємець Наташі Корольової та Сергія Глушка продовжує дивувати шанувальників в соцмережах

Про це пише Стархит.

Як відомо, в 2019 році Архип Глушко зустрічався з моделлю Марією Слугіною, яка встигла навіть засвітитися на "Домі-2". Пара тоді розлучилася, а недавно, мабуть, знову зійшлася.

Спадкоємець Тарзана вирішив влаштувати Слугіній романтичну вечерю при свічках.

«Прийшла додому, а тут романтика. Дякую за сюрприз, мій солодкий. Немає нічого краще, коли тебе люблять!», - похвалилася модель.

Але з тих пір, як Марія зійшлася з Архипом, її почали звинувачувати у корисливості. Користувачі в соцмережах стверджують, що дівчина хоче добитися слави з допомогою сина Наташі Корольової та Сергія Глушка.

«Слово «зірка» кожна людина сприймає по-різному. Для когось це щось нереальне, а я завжди дотримувалася думки, що це такі ж люди, як і всі, тому нічого надприродного в цьому немає. Звичайно, як тільки ми стали публікувати спільні фото в Instagram, почався нереальний негатив в нашу сторону, а жовта преса зовсім не дрімає — іноді такого напишуть! Але, що б там не писали, ми ставимося до цього з гумором. Про нас можна писати, говорити все, що завгодно - завдяки цьому ми станемо тільки сильніше!» — відповідала раніше дівчина Архипа на критику в соцмережах.

У минулому році пара по-тихому розійшлася, а Марія навіть після розриву тепло відгукувалася про Архипа та його рідних.

«По-перше, хотілося б зазначити, що цей роман — не досягнення мого життя, а взаємні почуття, які сталися у нас з Архипом. Хотілося б дати всім зрозуміти, що нікому не подобається, коли намагаються «колупатися» в їх особисте життя. Ми розлучилися, бо прийняли таке рішення. Я з великою повагою ставлюся до нього і його сім'ї. Це був період моєї і його життя, і він просто закінчився. Ірина Шейк розійшлася з Бредлі Купером, незважаючи на пристрасні почуття. Термін придатності наших відносин просто вийшов. Ми один одному вдячні за це час», — відверто зізнавалася Слугіна у спілкуванні з журналістами.

Раніше ми розповідали, що син Наталі Корольової і Тарзана ошелешив мерзенною витівкою у ванній. цього разу Архип Глушко виклав на загальний огляд знімок, що був зроблений у ванною, заповненою вином. Архип зовсім небагато оголився і вирішив пофілософствувати щодо епідемії коронавіруса COVID-19.

"Я був в "Ашані", люди бігали, як скажені, скуповуючи все, що бачать. Але що це дасть? Поставки будуть продовжуватися, ми не помремо з голоду. Чому не можна використовувати цей час не для панічних атак, а для себе?" — задався син Корольової і Глушка питанням.

Але філософія від сина професійного стриптизера не припала до душі читачам. Деякі коментатори зазначили, що у 18-річного Архипа ще немає життєвого досвіду, щоб він міг ділитися порадами з іншими.

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