Актриса Беррак Тюзюнатач, що прославилася після ролі Михрюннисы-султан в серіалі «Чудовий століття», зважилася на пластичну операцію
Варто відзначити, що турецькі ЗМІ і раніше називали Беррак самої красивою зіркою в країні. А сама Беррак Тюзюнатач стверджувала, що пишається природною красою і не збирається нічого в собі змінювати. Проте з часом вона таки вирішила збільшити груди. Артистка сама розповіла про це журналістам.
«Я навіть не окрашиваю волосся. У мене на обличчі немає ні пластики, ні ботокса. Я, як і моя мама, — за все натуральне. В той же час я визнаю, що зробила операцію зі збільшення грудей, але не шкодую про це. Жінкам властиво прагнути до ідеалу», — зізналася актриса.
Зазначимо, багато хто здогадувався про це, оскільки фігура Беррак Тюзюнатач за останні пару років дуже змінилася.
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Додамо, що фанати артистки не оцінили такий крок. На їхню думку, вона була прекрасна і раніше, а втручання пластичних хірургів були зайвими.
Зараз Беррак знімається відразу в декількох серіалах, які повинні вийти на екрани в 2020 році. Однак гучних проектів в її фільмографії вже давно не було. Багато шанувальників пов'язують тимчасовий застій у кар'єрі артистки з її скандальною репутацією. Справа в тому, що не так давно Тюзюнатач затримали поліцейські: при ній було виявлено кілька грамів заборонених речовин.
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