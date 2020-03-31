Відома балерина Анастасія Волочкова порозважалася на вулиці в одному купальнику

Балерина представила незвичайне фото, на якому похвалилася фігурою в одному лише яскраво-рожевому бікіні, ледь прикрившому її фігуру. Зірка вирішила прогулятися по засніженому двору в купальнику, пише Politeka.net.

Як відомо, балерина є любителькою показати всю себе і свої форми у відвертому одязі, особливо під час відпочинку на вулиці. Балерина вже багато років зміцнює імунітет завдяки частим купання в крижаній воді.

І сьогоднішній день не став винятком - артистка влаштувала чергову "боротьбу з хворобами" на морозній вулиці. Підпису вона також зазначила, що "Прекрасне сніжне ранок починається з крижаної купелі😊💨".

Щоб уникнути хвилі далеко не схвальних коментарів на свою адресу, зірка вирішила приховати можливість залишати коментарі під новим постом. Тим самим Волочкова відгородилася від натовпу злостивців, які фактично під кожним її фото висміюють її фігуру.

Відзначимо, вже давно артистка вже багато років пропагує оздоровлення в купелі і відпочинок в лазні. За її словами, вона дуже рада, що на її подвір'ї є особиста лазня і купіль, якій насолоджується в будь-який час року.

Раніше Волочкова розповіла цього разу на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram, що таким чином, купаючись в купелі з льодом, вона "бореться з коронавірусом". Причому в самому відео Анастасія ледь не впустила крижини, що тримала в руці і той самий віник, якими прикривалася.

«Ось ще один спосіб захисту від недуг. Російська лазня і крижана купіль. Я загартовуюся з дитинства і це підтримує імунітет.👍 Здорово, що лазня у мене вдома і це порятунок від сидіння на місці. Хоча на місці я не сиджу і підтримую форму в домашньому театрі кожен день. А контраст температур лазні, льоду і холодної води надають тонус і очищення.👍», – написала Волочкова.

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