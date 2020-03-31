Українська телеведуча Катя Осадча розгнівала шанувальників тим, що порушила карантин через роботи
Як повідомляє Politeka, відповідний знімок вона опублікувала в Instagram.
«Робочі будні», - коротко говориться в повідомленні.
Уточнимо, що на фотографії Осадча позує у себе на роботі в «робочому» вбранні – елегантне плаття синього кольору. При цьому на обличчі провідною є маска, однак шанувальники зірки були розгнівані тим, що кумир порушив карантин.
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«Так що, дорогі мої, карантин не для всіх», «Офігєть просто і де тусовка проходить на який ви знімете свою передачу? Потім із-за таких людей заражаються ті хто дотримуються інструкцій...Який ви приклад подаєте як телеведуча? Ви і ваш канал?», «жахливо», «Зараз в Україні штраф до 51тыс грн за надання послуг краси. В зарплату візажистів увійшла ця побічний ефект?», «ти чому не вдома?», «Да який ви приклад подаєте?», - пишуть вони.
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