Українська телеведуча Катя Осадча розгнівала шанувальників тим, що порушила карантин через роботи

Як повідомляє Politeka, відповідний знімок вона опублікувала в Instagram.

«Робочі будні», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на фотографії Осадча позує у себе на роботі в «робочому» вбранні – елегантне плаття синього кольору. При цьому на обличчі провідною є маска, однак шанувальники зірки були розгнівані тим, що кумир порушив карантин.

«Так що, дорогі мої, карантин не для всіх», «Офігєть просто і де тусовка проходить на який ви знімете свою передачу? Потім із-за таких людей заражаються ті хто дотримуються інструкцій...Який ви приклад подаєте як телеведуча? Ви і ваш канал?», «жахливо», «Зараз в Україні штраф до 51тыс грн за надання послуг краси. В зарплату візажистів увійшла ця побічний ефект?», «ти чому не вдома?», «Да який ви приклад подаєте?», - пишуть вони.

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