Українська співачка, учасниця групи «Неангели» Слава Камінська постала в стильному костюмі

Зірка вбралася в гарний костюм і сфотографувалася з подругою Машею Фокіною, пише Рoliteka.net.

На знімку обидві позують на золотому фоні, позаду видно такого ж кольору кульки.

Слава Камінська з'явилася в синьому костюмі в білу та блакитну смужку. Під піджаком був чорний топ, який підкреслив форми зірки.

Великі сережки і кільця завершили її образ, а тонкий ланцюжок на шиї надав ще більшої привабливості.

Камінська посміхалася і дивилася в камеру, як і її подружка. Сама Фокіна була в білому костюмі, вона тримала в руках букет теж дивилася в камеру.

"Мій партнер по злочинності 🤩💪🏽", - підписала фото Фокіна.

За чотири години пост зібрав понад 1000 лайків і трохи коментарів.

"😍😍Красуні💐👍🔥🔥🔥❤❤❤", "Красуня 👍😍", "Нереально красива тут 😍", "Лайк❤️", "Ого, яка краса!", - написали користувачі мережі.

Раніше повідомлялося, що в минулому році Слава Камінська також позувала разом зі співачкою Машею Фокіною.

Обидві артистки перебували, по всій видимості, в якомусь закладі. Слава обрала для посиденьок об'ємний светр, який спустила з одного плеча. Образ зірки завершували сережки і непомітний макіяж.

Маша одягла білий напівпрозорий топ, а в руці вона тримає келих з шампанським.

«Моя Маша приїхала 🥰😘❤️ @mashafokina ❤️ Роки йдуть , але якось повз нас 😂 Обожнюю тебе ❤️ Доброго ранку 😃☀️ пс: кошу ліловим оком 😂», — підписала фото Камінська.

Нагадаємо, Слава Камінська поділилася яскравим фото з тренування на карантині. Вона провела заняття разом з тренером, точніше, під його чуйним наглядом.

Зірка зняла себе перед об'єктивом у яскравій майці на тонких бретелях і в чорних лосинах.

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