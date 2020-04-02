В сети бурно обсуждают фото российской певицы Наташи Королевой в окружении других звезд. Кадр был сделан во время застолья

Дело в том, что артистка сделала радостный пост в своем микроблоге в Инстаграм как раз тогда, когда ее бывшего мужа, композитора Игоря Николаева положили в больницу с подозрением на опасный вирус. Именно в тот день Николаев показал кадры с палаты, сопровдив видео цепляющими стихами (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Поступок певицы накликал на нее гнев пользователей. Королевой пришлось срочно оправдываться, позднее она подкорректировала пост, объяснив ситуацию.

"p.s для подписчиков кому надо все разжевывать , это фото было сделано год назад !!! А сегодня сидят все дома и выпивают за Здоровье именинника в онлайне!!!", - сообщила звезда под фото вечеринки по случаю дня рождения ее соседа, юмориста Владимира Винокура.

Тем не менее, не разобравшись, пользователи продолжают обсуждать фото, поливая грязью Королеву и ее мать Людмилу Порывай, которая также присутствовала на празднестве.

"Зачем вы собираетесь с теми, кто должен сидеть дома вообще? Там каждый 2-ой из зоны риска 65+. Как они вообще посмели нарушить указ Президента???? Заразитесь же"

"Божеее..а что с лицом у мамы Наташи?😂"

"Оо, ещё одним дома не сидится, все празднуют"

В это время Николаеву в Инстаграм все желают крепкого здоровья.

"Скорейшего выздоровления, маэстро🌺"

"Сейчас многие после этого кошмара по другому на жизнь посмотрят..... ❤️"

"После всех этих Ужасов у Вас родится шедевр👏👏напишите песню, что все будет хорошо"

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