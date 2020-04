View this post on Instagram

Коммунарка. 31.03.2020. ЖИВЁМ МЫ НЕДОЛГО (Стихи Станислава Куняева) Живём мы недолго. Давайте любить И радовать дружбой Друг друга. Нам незачем наши Сердца холодить. И так уж на улице Вьюга. Давайте друг другу Долги возвращать, Щадить беззащитную Странность. Давайте спокойной Душою прощать Талантливость И бесталанность. Ведь каждый когда-нибудь В небо глядел, Валялся в больничных Палатах... Что делать?.. Земля - Наш последний удел. И НЕТ СРЕДИ НАС ВИНОВАТЫХ. #игорьниколаев #живеммынедолго