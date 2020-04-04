Буває час, коли зірки вирішують кардинально змінити зовнішність, чим дивують своїх шанувальників

Є зарубіжні зірки, які змінили колір волосся і перестали бути схожими самі на себе. Фото таких знаменитостей дивіться далі.

Відома модель Белла Хадід нерідко змінює колір волосся, проте з темними вона здобуває деяку загадковість, пише kiz.ru. Безсумнівно темне волосся пасує красуні більше, адже з ними одразу виділяються риси обличчя.

Голлівудська актриса Анджеліна Джолі насправді має світлий тон волосся, але завжди фарбується в шатенку або брюнетку. І темний колір красуні більше не личить, ніж навпаки.

Екс-кохана актора Джонні Деппа, Ембер Херд, неймовірно красива. Зірка насправді брюнетка, але шанувальники в один голос кажуть, що їй краще бути блондинкою.

Актриса Шарліз Терон багато разів змінювала колір волосся. Красуні йде - будь-який.

Співачка Анна Семенович від природи русява. Зірка часто експериментувала з відтінками. У складі групи Блестящие" вона була руденькою, а зараз - блондинка.

Зірка фільмів "Кварталу 95" Світлана Ходченкова змінювала колір заради зйомок у деяких фільмах. Хоча брюнеткою вона ставала завдяки перукам, варто відзначити, що темний колір їй не личить.

Нагадаємо, Анна Семенович опублікувала нове відео в Instagram. Блондинка постала у себе на кухні, правда, в дещо незвичному вбранні: замість халата і тапочок, на Ганні - чорні шкіряні штани, блуза з прозорою тканиною в зоні декольте і класичний піджак.

"Ми не будемо панікувати, у нас все буде добре! Я що роблю вдома? Я от, наприклад, сьогодні приготувала приголомшливу курку", - розповіла співачка.

Шанувальники були в захваті від відео кумира.

Нагадаємо, що апетитна Семенович без сорому роздяглася і підняла ногу заради пікантне фото: "Так хочеться...".

Також Politeka писала, що Анна Семенович потрясла "диньками" на біговій доріжці: "Тільки не зупиняйся"