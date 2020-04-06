33-річна українська актриса і співачка Марта Адамчук, учасниця "Жіночого кварталу", підкорила публіку чарівним образом на портретному фото

Як передає Politeka.net, красуня поділилася свіжим знімком у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала крупним планом. Радісна Марта примірила блузку або сукню з незвичайним великим вирізом на один бік, блиснувши оголеним плечиком. Ніжний ланцюжок з невеликим круглим кулоном доповнили образ.

Вдалий макіяж і правильне освітлення зробили цей кадр дійсно чудовим. Кароока красуня з легкою посмішкою завзято дивиться прямо в об'єктив.

Марта вирішила поділитися з шанувальниками "карантинними" заняттями. Зокрема, зірка розповіла, як розважає маму - навіть через відстань в онлайн-режимі (до речі, жінка працює завучем у школі).

"Ця відстань робить нас ближче, однозначно: сьогодні по відео чату розповідала мамі, як чистити авокадо :)) І це для нас цілий прогрес, враховуючи докарантинний графік і те, що матуся тільки зараз освоїла відео спілкування 🥰", - поділилася Марта в соцмережі.

Шанувальники встигли за кілька годин залишити коментарі та сотні "лайків":

"Красуня💓"

"карантин - це не вирок! Це можливість змінюватися на краще, розвиватися та рухатися далі😘! Мама молодець!😍 Обняла❤️"

"Як можна бути такою гарною"

Раніше ми повідомляли, Адамчук підкорила фанатів гарячими танцями. Співачка розповіла в Instagram, що розбираючи гардероб, танцювала "під улюблений трек друзів". Спокусливими рухами в чорному ажурному ліфчику і білих обтягуючих штанях Марта просто не змогла нікого залишити байдужим.

Зазначимо, Адамчук навчалася за фахом «естрадний вокал». До "Кварталу" її можна було побачити в шоу «Голос країни», «Танці з зірками», «Х-фактор» і почути в саундтреках до фільму Олексія Залевського «Z Joke».

Нагадаємо, зірка "95 Кварталу" засвітила ідеальні форми в пікантному образі.

Як повідомляла Politeka, гаряча зірка "Квартал 95" зачарувала нескромним вирізом в чорному платті.

Також Politeka писала, що пекуча брюнетка з "Кварталу 95" посвітила шикарними принадами перед красенем.