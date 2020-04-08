43-річний російський гуморист Максим Галкін, чоловік 70-річної співачки Алла Пугачової, вразив публіку домашнім відео

Як передає Politeka.net, артист опублікував у своєму мікроблозі в Instagram свіжий ролик, на якому постала його з Примадонною шестирічна дочка Ліза (щоб подивитися відео, прскрольте вниз). Дівчинку зняли крупним планом: на ній тепла кофта на блискавці сірого кольору, червона курточка з капюшоном і рожева шапочка.

Дівчинка здивувала здібностями швидко розповідати напам'ять скоромовки, а також обеззброїла янгольською посмішкою і великим очима.

Судячи з голосів за кадром, крім гордого батька, який знімав весь процес, за успіхами доньки спостерігала і Алла Борисівна.

"Ліза зараз займалася з Аллою скоромовками, ось ускоромовила мене!", - написав Галкін.

Шанувальники, менш ніж за годину, встигли 350 000 разів "лайкнути" пост, висловивши свою думку з приводу побаченого:

"Яка розумниця😁😁😁😍😋Солодка дівчинка"

"Ахахахаха)) Це так чудово ❤️❤️❤️ Яка ж принцеса!"

"Талантище 👍!"

"Викладайте побільше своїх дітей, це велика радість спостерігати за ними💕"

"Очиська неможливі, мамі і татові респект. Від ваших відео стає так тепло💝"

"Її можна слухати нескінченно 🙈"

"Геніально🌹🙌🌹"

Раніше ми повідомляли, Галкін насмішив відео, на якому Ліза "прогнала" його. Справа в тому, що дівчинка обладнала щось на зразок "халабуди", куди залізла і самоізолювалася - гра в "карантин". Коли Максим з камерою спробував подивитися, що вона там робить, Ліза смішно відповіла, що "папараціям немає входів", так що батькові довелося ретируватися.

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