43-річний російський гуморист Максим Галкін, чоловік 70-річної співачки Алла Пугачової, вразив публіку домашнім відео
Як передає Politeka.net, артист опублікував у своєму мікроблозі в Instagram свіжий ролик, на якому постала його з Примадонною шестирічна дочка Ліза (щоб подивитися відео, прскрольте вниз). Дівчинку зняли крупним планом: на ній тепла кофта на блискавці сірого кольору, червона курточка з капюшоном і рожева шапочка.
Дівчинка здивувала здібностями швидко розповідати напам'ять скоромовки, а також обеззброїла янгольською посмішкою і великим очима.
Судячи з голосів за кадром, крім гордого батька, який знімав весь процес, за успіхами доньки спостерігала і Алла Борисівна.
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"Ліза зараз займалася з Аллою скоромовками, ось ускоромовила мене!", - написав Галкін.
Шанувальники, менш ніж за годину, встигли 350 000 разів "лайкнути" пост, висловивши свою думку з приводу побаченого:
"Яка розумниця😁😁😁😍😋Солодка дівчинка"
"Ахахахаха)) Це так чудово ❤️❤️❤️ Яка ж принцеса!"
"Талантище 👍!"
"Викладайте побільше своїх дітей, це велика радість спостерігати за ними💕"
"Очиська неможливі, мамі і татові респект. Від ваших відео стає так тепло💝"
"Її можна слухати нескінченно 🙈"
"Геніально🌹🙌🌹"
Раніше ми повідомляли, Галкін насмішив відео, на якому Ліза "прогнала" його. Справа в тому, що дівчинка обладнала щось на зразок "халабуди", куди залізла і самоізолювалася - гра в "карантин". Коли Максим з камерою спробував подивитися, що вона там робить, Ліза смішно відповіла, що "папараціям немає входів", так що батькові довелося ретируватися.
Нагадаємо, 6-річна дочка Пугачової вразила дивними розвагами, Галкін показав відео
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