55-річна українська співачка Таїсія Повалій, яка п'ять років прожила в Росії і нещодавно повернулася на батьківщину, приголомшила своєю сповіддю

Як передає Politeka.net, арстистка поділилася архівними відео в своєму мікроблозі в Instagram зі старих виступів, а також розговорилася на тему, що у неї на душі (щоб подивитися ролики, проскрольте вниз).

Повалій, на яку останнім часом звалилося чимало бід, подякувала відданим прихильникам за підтримку. Зокрема, по поверненню в Україну Таїсія стала об'єктом для нападок хейтерів. 

"Мене вигнали з країни... Що я такого поганого зробила? Чому я? Чому на мене в один момент вилили весь бруд?", - раніше запитувала обурена співачка.

Крім того, артистка в лютому цього року зламала ногу. У мережі з'явилися кадри, де вона в інвалідному кріслі. Після травми співачка тривалий час не виходила з дому, а останньою краплею став карантин.

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"Я вже майже два місяці сиджу з рідними, займаюся зарядкою і музикою! 💓💓💓💓💓 І це Щастя для мене!😘😘😘😘😘 Знаю, не можна перебувати в страху і сумнівах, можна довести себе до занепаду сил і втрати бажання рухатися далі! Тому, ми пам'ятаємо, що головне — Здоров'я!", - писала артистка в соцмережі.

На цей раз Повалій заговорила про долю і ті моменти, які звели її з незнайомцями в мережі:

"Спасибі вам, що так відчуваєте мій внутрішній стан! Ці тонкі нитки — якісь піднесений зв'язок! Ми як вчителі один одному!.. Знаю точно - нічого в житті не відбувається просто так!.. Що нас чекає попереду, ні ви, ні я не знаємо! Я з літа не знаю, що мене чекає)😀 Мене всі процеси торкнулися трохи раніше! Заборона ювілейного концерту, мої переломчики на ніжці, все я проходжу з вдячністю за прожиті випробування і за колосальний досвід, отриманий в житті... Отже! Якщо вам потрібен мій приклад, він простий — я дуже сильно Люблю Життя!", - поділилася зірка.

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Дорогие мои друзья! Спасибо вам, что так чувствуете мое внутреннее состояние! Эти тонкие нити — какая-то возвышенная связь! Мы как учителя друг другу! Вы берёте для себя что-то ценное от моего пути, я учусь у вас, мои дорогие! Часто перечитываю ваши комментарии, бывает много раз, анализирую ваше отношение к жизни, ведь мы делимся своим жизненным опытом, не понимая, что именно происходит между нами! Даже в коротких комментариях я чувствую глубину и важность сказанного для меня! ⠀ Знаю точно — ничего в жизни не происходит просто так! Все даётся нам с какой-то важной целью! И только созидательные светлые мысли могут творить чудеса! Что нас ждёт впереди, ни вы, ни я не знаем! Я с лета не знаю, что меня ждёт)😀 Меня все процессы коснулись немного раньше! Запрет юбилейного концерта, мои переломчики на ножке, все я прохожу с благодарностью за прожитые испытания и за колоссальный опыт, полученный в жизни, которому меня никто не сможет больше научить! ⠀ Итак! Если вам нужен мой пример, он прост — я очень сильно Люблю Жизнь!!! Поднимаясь над ситуациями, я смотрю в небо! Ведь там свои четкие законы! После ночи обязательно наступает день! И после весны придет лето! И будет какое-то разрешение сложившейся ситуации, и будет оно обязательно с плюсами, потому что НАМ НАДО ЖИТЬ ДАЛЬШЕ! НАМ НАДО ЛЮБИТЬ СИЛЬНЕЕ! ВЕДЬ ЭТО ТАК ПРОСТО И ТАК ПРЕКРАСНО!!! ЖИВЕМ!!! ❤️❤️❤️ ⠀ #povaliy #повалий #таисияповалий #намнадолюбитьсильнее #намнадожитьдальше

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Нагадаємо, Таїсія Повалій відверто зізналася, що трохи не вмерла з-за власної помилки.

Також Politeka повідомляла, що співачка Таїсія Повалій похвалилася своїм визнанням в країні-агресора.