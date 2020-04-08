55-річна українська співачка Таїсія Повалій, яка п'ять років прожила в Росії і нещодавно повернулася на батьківщину, приголомшила своєю сповіддю

Як передає Politeka.net, арстистка поділилася архівними відео в своєму мікроблозі в Instagram зі старих виступів, а також розговорилася на тему, що у неї на душі (щоб подивитися ролики, проскрольте вниз).

Повалій, на яку останнім часом звалилося чимало бід, подякувала відданим прихильникам за підтримку. Зокрема, по поверненню в Україну Таїсія стала об'єктом для нападок хейтерів.

"Мене вигнали з країни... Що я такого поганого зробила? Чому я? Чому на мене в один момент вилили весь бруд?", - раніше запитувала обурена співачка.

Крім того, артистка в лютому цього року зламала ногу. У мережі з'явилися кадри, де вона в інвалідному кріслі. Після травми співачка тривалий час не виходила з дому, а останньою краплею став карантин.

"Я вже майже два місяці сиджу з рідними, займаюся зарядкою і музикою! 💓💓💓💓💓 І це Щастя для мене!😘😘😘😘😘 Знаю, не можна перебувати в страху і сумнівах, можна довести себе до занепаду сил і втрати бажання рухатися далі! Тому, ми пам'ятаємо, що головне — Здоров'я!", - писала артистка в соцмережі.

На цей раз Повалій заговорила про долю і ті моменти, які звели її з незнайомцями в мережі:

"Спасибі вам, що так відчуваєте мій внутрішній стан! Ці тонкі нитки — якісь піднесений зв'язок! Ми як вчителі один одному!.. Знаю точно - нічого в житті не відбувається просто так!.. Що нас чекає попереду, ні ви, ні я не знаємо! Я з літа не знаю, що мене чекає)😀 Мене всі процеси торкнулися трохи раніше! Заборона ювілейного концерту, мої переломчики на ніжці, все я проходжу з вдячністю за прожиті випробування і за колосальний досвід, отриманий в житті... Отже! Якщо вам потрібен мій приклад, він простий — я дуже сильно Люблю Життя!", - поділилася зірка.

Нагадаємо, Таїсія Повалій відверто зізналася, що трохи не вмерла з-за власної помилки.

Також Politeka повідомляла, що співачка Таїсія Повалій похвалилася своїм визнанням в країні-агресора.