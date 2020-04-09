Зірка студії «Квартал 95» Марта Адамчук розповіла про свою хворобу

Популярна учасниця «Жіночого Кварталу» на власному прикладі переконалася у тому, що елітне – не синонім безпечного. Як повідомляє Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram артистка розповіла про те, як отруїлася рибою, купленої в дорогому магазині.

«Вчора я отруїлася) Вже все добре. Зате накупила додому тепер всього - дай Бог, щоб не знадобилося) Перевіряйте дати на всіх продуктах і перепитуйте про їх свіжість - я купила рибу в хорошому елітному магазині. Як виявилося, елітний - синонім слова відносний) Будьте обережні», - закликала передплатників Адамчук.

Цей пост вона супроводила своєї чорно-білою фотографією. На знімку знаменитість дивиться прямо в камеру і посміхається.

Шанувальники актриси не на жарт злякалися за її здоров'я, і тут же засипали її підбадьорливими коментарями.

«Ого! Будьте обережні надалі. Здоров'я Вам!», «Ось так новини((( Здоров'я вам!», «Відновлюйтесь! Перефразувавши, не все, що дорого, то якісне», «Бережіть себе...Бажаю, щоб всі було добре!», - пишуть люди.

До цього ми писали про те, що Адамчук опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в спокусливому образі. Красуня розстебнула кремовий піджак і сфотографувалася крупним планом. Від її чарівною зони декольте неможливо відвести погляду - "хороша чортицю".

Марта зробила коронну укладання (високо поставивши чубок), якій заздрять тисячі прихильниць, а також завдала яскравий макіяж з акцентом на червоні губи. Доповнили елегантний образ великі сережки.

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