Відома українська телеведуча Леся Нікітюк приєдналася до модного челенджу і показала себе без одягу

Артистка вирішила показати себе в природному вигляді в рамках спеціального челленджу, під час якого зірки залишаються без одягу і білизни, але прикривають головне однієї лише подушкою, пише Politeka.

Так, цього разу на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram артистка з'явилася в незвичайному вигляді - прикрившись одним лише білосніжною ковдрою і з розпущеним волоссям. При цьому в руках Леся тримала м'якого ведмедика, а сама привітно посміхалася, дивлячись в об'єктив. Масивне ковдру при цьому тримається лише на тоненькому чорному поясі, який зірка причепила собі високо на талію.

Схоже, карантинний флешмоб під хештегом #pillowchellenge не обійшов і Лесю, хоча вона не стала позувати в подушці, використавши іншу частину постільного комплекту, на відміну від Лорак і Маші Полякової, які приєдналися до челленджу.

«Що чути з приводу Каннського кінофестивалю?😆», - жартівливо пише артистка.

Шанувальники тут же відповіли на запитання знаменитості:

«Вау😱😱😱Ви , як завжди неперевершені😍🥰😘😘😘», «Цибулю з ковдрою мені подобається навіть більше ніж з подушкою😜 Я після карантину відчуваю більше не на що не влізу, доведеться так ходити 🤪», «Оригінально!🎉 рябіє вже від подушок у стрічці», «Переклад челлендж на новий рівень? Дуже незвично і жіночно❤️🙌🏼», «Хто подушки приміряє, хто ковдру 😂😂😂. Що далі буде😁?», «На червону доріжку терміново цю богиню 🤩».

Раніше телеведуча Леся Нікітюк показала нове фото в Instagram. На фото Леся позує на червоних підборах і в піджаку. Волосся у неї були розпущені в цей раз. На фото можна побачити чиюсь руку, яка тримала фен у руці, який напевно був потрібен для зйомки фото. На тлі можна побачити диван, дзеркальну чорну стіну, двері та інші предмети інтер'єру.

Фанати встигли поставити майже 100 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Потрібно зробити конкурс Міс світу ноги. Ти його зробиш", "А вікна помиті", "Про, такі ноги, даються не кожній дівчині", "Леся не забудь помити руки 30", "Молодець", "карантин" з користю", "Розумниця", "Леся красуня", "Та ти просто богиня", "Супер-вумен".

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