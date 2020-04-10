Відома українська телеведуча Леся Нікітюк приєдналася до модного челенджу і показала себе без одягу
Артистка вирішила показати себе в природному вигляді в рамках спеціального челленджу, під час якого зірки залишаються без одягу і білизни, але прикривають головне однієї лише подушкою, пише Politeka.
Так, цього разу на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram артистка з'явилася в незвичайному вигляді - прикрившись одним лише білосніжною ковдрою і з розпущеним волоссям. При цьому в руках Леся тримала м'якого ведмедика, а сама привітно посміхалася, дивлячись в об'єктив. Масивне ковдру при цьому тримається лише на тоненькому чорному поясі, який зірка причепила собі високо на талію.
У Києві хочуть карати власників собак, важливе попередження: що відомо
Синоптики попередили про різку зміну погоди: кому не пощастить
Мокра Асмус відкрила сорочку і вразила красою: «О так»
"Про це вони мріяли віками": Ярмольник розмріявся провернути "кримський" сценарій по всій Україні
Схоже, карантинний флешмоб під хештегом #pillowchellenge не обійшов і Лесю, хоча вона не стала позувати в подушці, використавши іншу частину постільного комплекту, на відміну від Лорак і Маші Полякової, які приєдналися до челленджу.
«Що чути з приводу Каннського кінофестивалю?😆», - жартівливо пише артистка.
Шанувальники тут же відповіли на запитання знаменитості:
«Вау😱😱😱Ви , як завжди неперевершені😍🥰😘😘😘», «Цибулю з ковдрою мені подобається навіть більше ніж з подушкою😜 Я після карантину відчуваю більше не на що не влізу, доведеться так ходити 🤪», «Оригінально!🎉 рябіє вже від подушок у стрічці», «Переклад челлендж на новий рівень? Дуже незвично і жіночно❤️🙌🏼», «Хто подушки приміряє, хто ковдру 😂😂😂. Що далі буде😁?», «На червону доріжку терміново цю богиню 🤩».
Раніше телеведуча Леся Нікітюк показала нове фото в Instagram. На фото Леся позує на червоних підборах і в піджаку. Волосся у неї були розпущені в цей раз. На фото можна побачити чиюсь руку, яка тримала фен у руці, який напевно був потрібен для зйомки фото. На тлі можна побачити диван, дзеркальну чорну стіну, двері та інші предмети інтер'єру.
Фанати встигли поставити майже 100 тисяч лайків і написали кілька коментарів:
"Потрібно зробити конкурс Міс світу ноги. Ти його зробиш", "А вікна помиті", "Про, такі ноги, даються не кожній дівчині", "Леся не забудь помити руки 30", "Молодець", "карантин" з користю", "Розумниця", "Леся красуня", "Та ти просто богиня", "Супер-вумен".
Нагадаємо, Никитюк без штанів потрясла своїм головним достоїнством на камеру
Як повідомляла Politeka, Никитюк показала, як проводить вечір у пікантному вигляді
Також Politeka писала, що Никитюк здивувала виглядом, засвітившись в ресторані