Знаменита українська співачка Настя Каменських вирішила худнути разом з шанувальниками

Кожен день співачка влаштовує онлайн-тренування, тому отримує на свою адресу під постами в соціальній мережі Instagram сотні коментарів і питань, що стосуються схуднення та харчування. Оскільки зараз в артистки багато вільного часу, вона вирішила влаштувати спеціальний курс схуднення і спортивних занять для фанатів, пише Рoliteka.net.

Вже кілька тижнів співачка перебуває на самоізоляції, скасувала безліч зйомок і зупинила просування своєї музичної кар'єри. Співачка залишається вдома і в зв'язку з звільнились вільним часом, вирішила мотивувати аудиторію і привертати увагу до себе за допомогою улюблених спортивних занять.

«Практичний мотиваційний курс «життя в стилі nk»

Друзі, яку ж величезну кількість приємних відгуків я отримала від вас про моїх відео і спортивних тренуваннях 😌💪 Для мене велике щастя бути корисною вам в тому, як провести карантин (і не тільки його!) з користю і спортом. Але не тільки спорт допомагає мені жити наповненим і збалансованої життям. І тому я хочу поділитися з вами деякими секретами свого життя: на моїй Instagram сторінці NKblog я запускаю для вас 21-денний практичний курс «Життя в стилі NK»🥰

Кожен день я буду викладати відео, з якого ви будете дізнаватися один з моїх секретів, як привнести радість у своє життя. За три тижні я розповім, де шукати енергію , ми навчимося розслаблятися і надихатися, отримаємо баланс всіх сфер і виробимо звичку жити у гармонії з самим собою і світом 🧘‍♀️», – написала Настя під новим відеозверненням.

Також ми повідомляли, щоб залучити якомога більше прихильників до спорту, особливо під час ізоляції будинку, зірка кожен день проводить заняття спортом о дев'ятій ранку, а також паралельно веде прямий ефір в соціальній мережі Instagram.

Один з кадрів зірки, зроблений перед тренуванням, з'явився і на фан-сторінці Насті. На представленому фото Каменських з'явилася з легким макіяжем і зібраними волоссям в недбалий пучок. Так, співачка щасливо позувала перед об'єктивом у чорно-білому костюмі, що складається з тонкого топа і лосин з високою талією.

Для більшої пікантності Настя розстебнула топ на замочку прямо на грудях:

«Після кожного тренування з вами я ходжу цілий день заряджена енергією 😌 Я завжди чекаю тренування з нетерпінням! І це дуже важливо - отримувати задоволення від того, що робиш. Тому не змушуйте себе займатися, а надихайтеся своїми майбутніми результатами 🔝», – написала Настя днем раніше.

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