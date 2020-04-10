Українська співачка MARUV похвалилася схудлою фігурою під час спеціального тренування

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram в розділі Сторі співачка продемонструвала кілька вправ, які допомагають їй тримати фігуру у формі, а також худнути незважаючи на те, що артистці доводиться постійно перебувати вдома в ізоляції і без звичного активного образу життя, повідомляє Politeka.

Як відомо, зірка активно займається для того, щоб кожен раз під час концертів дивувати чимось новим, а також новими зухвалими танцями. Не так давно зірка розповідала, що під час виконання деяких рухів виконавиця зіткнулася з проблемою – з-за зайвої ваги їй було важко виконувати деякі рухи. Однак після того, як артистці вдалося скинути зайве, співачка почала займатися ще старанніше.

На нових кадрах можна помітити, що Ганна підтримує свою форму завдяки розтяжці і складною вправою на пластику. При цьому артистка не так давно пояснила, що дозволяє їй підтримувати ідеальну форму. Вона запевняє, що не дотримується ніяких спеціальних дієт, тому все це "дуже складно", хоча виключає зі свого раціону деякі продукти.

"Я не їм м'ясо, рибу, картоплю і намагаюся виключити з раціону помідори. Мені здається, це мені допомагає триматися в хорошій формі і добре виглядати", — відзначала Корсун раніше.

Нагадаємо, раніше Анна Корсун заявила, що застрягла в РФ і з об'єктивних причин не могла виїхати раніше. При цьому, чому саме, вона не уточнила. Тепер же через закриття кордонів у зв'язку з поширенням коронавіруса співачка, як і тисячі інших українців, не може повернутися додому. За її словами, в консульстві їй нібито заявили, що "всі, хто хотів вже виїхали".

"Я просто в шоці! Додзвонювалася в українське консульство, щоб мені пояснили, як дістатися додому, і це саме кон***е консульство, яке може бути. Дівчина-оператор просто скидає, навіть не беруть слухавку", - поскаржилася артистка.

MARUV облаяла українське консульство в РФ, звинувативши його працівників в упередженому ставленні і в тому, що вони нібито не досить їй допомагають.

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