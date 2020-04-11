Відома українська співачка Аліна Гросу показала нове фото в Instagram
На фото Гросу позує в чорних штанях топі або чомусь подібному. Вона сіла на підлогу, руки виставила вперед, а одну ногу підняла. Волосся у Аліни були розпущені. По фото можна зрозуміти, що зроблено воно давно, так як у співачки довге волосся, а вона їх не так давно обрізала. На тлі нічого не видно, так як знімок був студійним. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.
"Квартирник з Гросу. У нас будуть гості", - анонсувала Аліна свій вечірній ефір в Instagram.
Термінове звернення Зеленського, нові зарплати і обвал долара — головне за ніч
Як виглядали наложниці султана з "Величного століття" в реальності: "зовсім інші", фото вражають
Скорочення зарплат і стипендій: Зеленський вразив заявою, кого залишать без грошей
Машина Ляшко розбилася в ДТП: перші кадри з місця аварії, "врізалася у фургон і..."
Фанати не змогли написати коментарі або залишити лайки. Все із-за того, що Аліна опублікувала кадр в сторіс Instagram, де такої функції немає.
Раніше ми повідомляли, що Відома співачка Аліна Гросу з'явилася у відвертому образі поруч з молодим красенем під час зйомок кліпу.
Аліна представила новий ремікс своєї пісні, вкрай здивувавши пікантними кадрами з поцілунками. Як відомо, особисте життя артистки викликає у шанувальників купу питань, а цікаві користувачі Instagram люблять всіляко приписувати різні відносини зірці, навіть незважаючи на те, що молода дівчина вже заміжня.
Нагадаємо, Аліна Гросу в шкіряному плащі впала на підлогу і приголомшила наркоманським видом
Також Politeka повідомляла, що вагітна Аліна Гросу в мереживах приголомшила новим відео
А ще Politeka писала, що Гросу в мереживній халаті показала, як спокусити чоловіка