Українська модель Олена Омович, яку називають вітчизняною Кім Кардашьян, роздяглася прямо на вулиці

Цього разу скандальна знаменитість вирішила порадувати аудиторію пікантним кадром, на якому позувала без верхнього одягу і приспустивши мереживну чорну білизну. Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, модель позує в мереживній білизні, яке максимально підкреслює її значні форми. При цьому частина його дівчина опустила, щоб похвалитися зробленої грудьми, яку завбачливо приховала за чашечкою з напоєм.

Доповнила свій неоднозначний наряд Олена світлими джинсами з високою талією. Сама дівчина не посоромилася в такому вигляді з'явитися на балконі і посвітити власним достоїнством на вулиці.

«А зараз можна пити каву на терасі в Парижі? А не ось це ось все 😂 А ви б де хотіли опинитися? І чим займатися?🤔😅», - написала Альона під постом.

Ось що відповіли шанувальники:

«У Парижі теж карантин😭», «Без чашки слабо ?!», «Ти розкішна!! 💜💙💚💛🧡♥️🖤Найкращий мотиватор!! 💖💖💖», «Чашка кави зайва 😅😉», «В тренажерному залі 🤪», «На пляжі під теплими променями сонця і дивитися на красивий вигляд, океан ,пальми😊», «Займатися любов'ю цілими днями і валятися в ліжку замовляти піцу🔥», «Парижанка така)))», «Чесно кажучи в Парижі чи що красуня чи ні🌷🌷🔥🔥».

До цього ми писали, що Олена позувала в одній піжамі крупним планом перед камерою. На одязі можна побачити намальованого єдинорога. Волосся у дівчини були в цей раз розпущені. Омович, швидше за все, сиділа на ліжку або чомусь подібному. На тлі можна побачити холодильник та інші предмети, які стояли в кімнаті.

"Зробити відео, як фарбую такі стрілки?", - запитала Олена під фото.

Фанати не змогли написати коментарі або поставити лайки під фото. Все із-за того, що воно було опубліковано в сторіс Instagram, де такої функції немає. Але вони могли вибрати варіанти відповіді "ТАК" або "Ні".

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