Прийомна дочка українського продюсера Потапа Горова Наталія показала, як почала худнути

Цього разу юна падчерка Потапа і дочка відомого продюсера Ірини Горової, Наталія Горова приємно здивувала шанувальників стильними кадрами, зробленими на початку її схуднення. Як відомо, дівчина любить зрідка влаштовувати пікантні фотосесії, радувати мотиваційними постами і хвалитися яскравими прогулянками. Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram дівчини.

На нових кадрах Наталія позувала в купальному костюмі, що складається з укорочених велосипедок і топа, зробленого з такої ж тканини. Колір метталік вигідно підкреслила форми дівчини:

«My heart went oops 02/08/2019 vs 13/04/2020 Начебто схудла 🤔 А влітку мені здавалося, що я худа P. S. Худнути початку 10.02.2020 , далі більше 🤭».

Ось що відповіли шанувальники: «Я пам'ятаю момент з пузиком "выражающемся пресом" 😂🔥♥️❤️», «😍Ти розумничка👏🏼, я рада, що у тебе виходить, мотивуєш🔥✨», «Видно результат 😻 молодець!!! Спасибі, за мотивацію🔥», «Яка ти гарна 🤩🤩🤩🤩❤️❤️❤️❤️», «Мені здається чи там повинен бути 2019 рік?», «Не треба тобі худнути, ти і так дуууже красива. Красуня😻😻😻❤».

Нагадаємо, що раніше Наталія Горова вразила витівкою під час відпочинку на карантині.

«Поки ми всі трохи «ледачі жопки» на домашньому карантині, кидаю вам корисний todolist

Для тіла:

1. Ранкові медитації в прямому ефірі

2. Спробувати тренуватися в режимі online зі своїм тренером

3. Якщо не виходить з online-тренуваннями, спробуй ранкову зарядку: планка з поперемінним дотиком плечей (20 разів), планка - ноги по черзі тягнемо до грудей (20 разів), джампінг-джек (20 разів), присідання з вистрибуванням (20 разів) x3 рази такий сет + додати розтяжку в кінці

4. Пробіжки на свіжому повітрі

5. Якщо переживаєш - а чи варто бігати на вулиці - тобі в допомогу піде сходи в твоєму домі! Кількість підходів розраховуйте враховуючи ваш рівень підготовки!

6. Обов'язкові піші прогулянки! Сидіти вдома - це добре, але виходити і дихати повітрям потрібно! Просто уникати контактів з людьми!», - йдеться в повідомленні. Все це дівчина супроводжувала кадрами того, як вона тверкает.

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