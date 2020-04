18-річна Соня Євдокименко, починаюча співачка, відома, як SOFIA EVE, внучка поп-легенди Софії Ротару, збентежила зовнішнім виглядом на нових кадрах

Як передає Politeka.net, дівчина опублікувала в "сторіз" в Instagram кадри, на яких покрутилася перед камерою в спокусливому вбранні. По всій видимості, Соні набридло сидіти вдома на карантині, тому вона вирішила причепуритися і нагадати армії шанувальників, що життя триває.

Соня з розпущеним волоссям і яскравим макіяжем постала в розкішному платті сріблястого кольору, родзинкою якого, безумовно, став рукав на одну сторону і оголене плече.

Спочатку дівчина попудрила носик, а потім, відкинувши пензлик, почала танцювати під динамічну музику, повиляв стегнами і навіть пострибавши. Красуня підморгнула і поманила пальчиком, що, безсумнівно, не могло не захопити вдячну публіку - "захоплює дух".

Дівчина записала кадри в додатку TikTok і підписала: "me once this quarantine is over" ("я, коли карантин закінчений"). Таким чином, можна здогадатися, що Соня мріє про бурхливу вечірку та запальні танці після завершення ізоляції.

Раніше ми повідомляли, внучка Ротару останнім часом частенько викладає кадри своїх ритмічних рухів під музику - можливо, дівчина після модельної кар'єри і проб на сцені в якості співачки хоче професійно займатися танцями?

З останнього, Соня повеселилася в червоному спортивному костюмі, засвітивши плоский животик. Красуня знає, як привернути до себе увагу. "Інший день, інший танець", - підписала кадри починаюча артистка.

