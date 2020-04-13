"Походу зараз у всіх так"

38-річна українська актриса і співачка Віра Брежнєва, яка живе і працює в Росії, збентежила "карантинною" зовнішністю

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала нове фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в домашньому образі. Блакитноока блондинка не посоромилася показати обличчя крупним планом - без краплі косметики.

Віра, виявляється, ходить вдома в сірому затишному худі, зібравши волосся в пучок. Мабуть, її чоловіка, продюсера Костянтина Меладзе все влаштовує.

Артистка присіла і обняла себе рукою, а іншою - зробила селфі.

"Подорож кімната-вітальня-кухня у вечірньому худі 😂", - підписала фото Брежнєва.

Її легка посмішка і ясний погляд закохали в себе тисячі фанатів. Менш ніж за годину пост "лайкнули" майже 40 000 людей, залишивши купу компліментів і слів підтримки.

"А краще так: подорож в Коста-Дель-Кімната - Санта-Гостинас - Лас-Кухняс!!!😂"

"Вірочка, такі подорожі теж іноді потрібні, коли можна відпочити і зібратися з силами для нового кращого! 🙌"

"Очі такі добрі😉"

"Походу зараз у всіх так. Найкраще вбрання одягаємо для прогулянок по квартирі 😁"

"я голий вдома ходжу і Вам раджу🤗"

"Віра, Ви така свіжа і гарна на цьому фото 😊❤️"

"Треба ж бути такою гарною 😍"

Раніше ми повідомляли, Брежнєва зізналася, що чоловік та донька Сара зраділи карантину, так як вона постійно перебуває вдома, скасувавши всі гастролі.