38-річна українська актриса і співачка Віра Брежнєва, яка живе і працює в Росії, збентежила "карантинною" зовнішністю
Як передає Politeka.net, зірка опублікувала нове фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в домашньому образі. Блакитноока блондинка не посоромилася показати обличчя крупним планом - без краплі косметики.
Віра, виявляється, ходить вдома в сірому затишному худі, зібравши волосся в пучок. Мабуть, її чоловіка, продюсера Костянтина Меладзе все влаштовує.
Артистка присіла і обняла себе рукою, а іншою - зробила селфі.
"Подорож кімната-вітальня-кухня у вечірньому худі 😂", - підписала фото Брежнєва.
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Її легка посмішка і ясний погляд закохали в себе тисячі фанатів. Менш ніж за годину пост "лайкнули" майже 40 000 людей, залишивши купу компліментів і слів підтримки.
"А краще так: подорож в Коста-Дель-Кімната - Санта-Гостинас - Лас-Кухняс!!!😂"
"Вірочка, такі подорожі теж іноді потрібні, коли можна відпочити і зібратися з силами для нового кращого! 🙌"
"Очі такі добрі😉"
"Походу зараз у всіх так. Найкраще вбрання одягаємо для прогулянок по квартирі 😁"
"я голий вдома ходжу і Вам раджу🤗"
"Віра, Ви така свіжа і гарна на цьому фото 😊❤️"
"Треба ж бути такою гарною 😍"
Раніше ми повідомляли, Брежнєва зізналася, що чоловік та донька Сара зраділи карантину, так як вона постійно перебуває вдома, скасувавши всі гастролі.
"Це мрія Костянтина — бути зі мною 24/7, чим довше, тим краще, тому він щасливий, і Сара щаслива... Які сварки? Ми - грузин та українка. У нас пристрасть", - поділилася Віра.
Нагадаємо, Віра Брежнєва і Дорофєєва "зарубились" і з'ясували, хто крутіше і красивіше: "Це дичину".
Як повідомляла Politeka, дочка Брежнєвої в короткому топі побешкетувала з подругою і вразила природною красою.
Також Politeka писала, що Брежнєва показала, як спокушає Меладзе будинку: "Пощастило ж мужику".