Телеведучий і учасник таких шоу, як "Танці з зірками" та "Голос країни " Даніель Салем давно завоював велику популярність

На даний момент за життям і творчістю телеведучого в Instagram стежать 52,1 тисячі користувачів, передає Рoliteka.net.

Пости української зірки збирають тисячі лайків та багато коментарів.

Так, під однією з недавніх публікацій зібралося понад 8000 лайків.

В пості Даніель Салем розказав про значення слова крантин, яке означало «час, з сорока днів складається».

"Воно було вперше використаноу XIV столітті у Венеції для відстрочки входу в порт кораблів, які прибувають з інших країн. Саме на такий термін усі судна повинні були стати на якір на деякій відстані від берега, перед тим як вони зможуть розвантажуватися", - написав телеведучий.

"Лисина і буде бомба", "Ну як можна бути таким красивим 😍😍😍", "Тепер будемо знати)🔥", "Це геніально", "Ах, який гарний!!!", "Дуже класний образ, як-ніби бачу героя з турецьких фільмів🔥", "Ідеальна куртка для вашої самоізоляції😂", "Тепер знаю, корисна інформація.Ну місця, де такі чоловіки ходять, де їх шукати 😂😂😋", "Вау вау вау вау вау 👌👌👌💣", "Брутальна фотографія 👌🏻", "Найхаразматичніший чоловік на світі! обажаю тебе😍😘🙏🔥красавчик!!!!!", "Даніель - Ви не тільки красивий чоловік,але і порядний,з чистою душею,купою талантів і при цьому - простий по відношенню до інших людей!Я захоплююся Вами! Головне,залишайтеся самим собою,вірним своїм життєвим цінностям!Добра та миру Вам і вашій родині!!!👍💯", "Пофіг, чоловік он який 😍😍😍😎", - написали користувачі мережі.

А ось ще кілька фотографій, які запаморочили голови жінкам:

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