Зірка «Кварталу 95» Олена Кравець зізналася, що потіє зі своєю подругою у разі, якщо набирає зайву вагу

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Зараз всі говорять, що людство вийде з карантину іншим, оновленим. Це правда. Я, наприклад, уявляю ту частину людства, яка вийде з неї з новим вагою! Вчора встала на ваги і подумала, що вони зламалися!)) Вирішила перевірити: зважила дітей. Пораділа за них. Засмутилася за себе. Образилася на ваги. 🤦‍♀️ Зрозуміла, що ще пару таких тижнів з мінімумом руху і поїданням їжі можуть закінчитися поїданням себе», - зазначила вона.

Кравець також уточнила, що вирішила зайнятися собою, щоб «не викотитися» з карантину.

«І ось тоді я точно ізолююсь від зовнішнього світу, щоб не потрапляти йому на очі:) загалом, вирішила, вистачить!Всі. Баста. Фініш. У мене є наступні десять днів до закінчення карантину (ми ж усі на це сподіваємося, так?) і я хочу вийти, а не викотитися з нього!))» - уточнила вона.

Уточнимо, що користувачі мережі поспішили підтримати кумира, про що свідчать коментарі під знімком.

«Вогонь», «взагалі супер», «Олена, більше не треба! Залишайся», «Олена, ви як будь-яка жінка наговариваете на себе. Ви чудово виглядаєте», «Советик на замітку, з тренером потрібно працювати по телефону, щоб животики не ріс», «Так тримати!», «класні дівчата», - пишуть вони.

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