Відома українська актриса Олена Кравець, зірка "Квартал 95" розповіла, що змінилося у неї на карантині

Кравець опублікувала в мережі нове фото, де вона позує біля гімнастичного м'яча. Поруч з нею на мате була фітнес-тренер, яка їй допомагає скинути вагу. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Олена публікації розповіла, що через карантин вона набрала вагу. Зате діти, яких вона взяла і зважила, показали кращий результат, ніж актриса.

"Зараз всі говорять, що людство вийде з карантину іншим, оновленим. Це правда. Я, наприклад, уявляю ту частину людства, яка вийде з неї з новим вагою! Вчора встала на ваги і подумала, що вони зламалися!)) Вирішила перевірити: зважила дітей. Пораділа за них. Засмутилася за себе. Образилася на ваги. Зрозуміла, що ще пару таких тижнів з мінімумом руху і поїданням їжі можуть закінчитися поїданням себе", - написала актриса.

Кравець також зазначила, що у неї є тиждень для того, щоб скинути вагу. Адже через сім днів буде закінчено карантин, якщо його не продовжать.

Фанати встигли поставити майже 20 тисяч лайків під фото і написали кілька коментарів:

"Образилася наа ваги. Мої ваги нічого не показують, у них батарейки сіли, а на вулиці карантині. Так що можу дозволити собі не дивитися на терези", "Лена, супер", "Ви як були найкрасивішою, так і залишилися".

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