Відома співачка Тіна Кароль показала, як продовжує тренуватися в залі під час карантину

На офіційній фан-сторінки у соціальній мережі Instagram артистки з'явився новий кадр з чергового тренування зірки, яка чимало здивувала користувачів однією з поз для занять йогою. Як відомо, під час своїх занять зірка обира не тільки силові тренування, але ще й любить займатися йогою, повідомляє Politeka.

Так, в цей раз співачка з'явилася в порожньому спортзалі з акуратно укладеними волоссям в пучок і в звичному темно-синьому спортивному костюмі, що складається з кофти з довгим рукавів і акуратних лосин.

При цьому Тіна зігнулася в одній з поз для йоги, використовуючи при цьому фітнес-гумку.

До цього Тіна також показала, як тренується з м'ячем, як стрибає на скакалці і представиа кілька вправ, які виконує интеревально - в перервах між виконанням планки, скручувань і вправ на стегна.

Також Тіні вдалося здивувати ніжним фото, представленим на фан-сторінці у соціальній мережі Instagram. Артистка з'явилася перед об'єктивом в білосніжному халаті і з такого ж кольору рушником на голові.

При цьому для більшої пікантності артистка спустила з плеча халат, щоб посвітити зоною декольте. На шиї артистки красувався акуратний кулон сріблястого відтінку з безліччю каменів. Примітно також, що особа Тіна приховала за власною рукою, ніби ховаючись від об'єктива камери.

Знімок без натяку на вульгарність і вульгарність - артистка віддає перевагу класичним і скромні образи - не залишив байдужими шанувальників, які написали безліч коментарів.

«З чудовим, новим ранком! Нехай сьогодні воно неодмінно принесе тобі удачу і щастя. Нехай цим вранці твоє життя стане краще ніж вчора!», - пишуть на фан-сторінці співачки.

Ось що відповіли шанувальники: «Доброго ранку сім'я!💖💞💗», «Доброго ранку ♥як приємно отримувати від вас побажання на день 🙏🏻💫», «Доброго ранку😘💋», «Добрий ранок - це коли тобі Тіна снилася 👐», «Тиночке Дан приснився?», «Доброго ранку ❤️, всім гарного дня ❤️», «Класно лялечка супер!!!❤️❤️❤️💥💥💥💥», «Good Morning Sunny!!!!!».

Нагадаємо, Кароль з'явилася з Брежнєвої в однакових сукнях: відразу видно, хто тут програв.

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