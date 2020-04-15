Известная певица Тина Кароль показала, как продолжает тренироваться в зале во время карантина

На официальной фан-странице в социальной сети Инстаграм артистки появился новый кадр с очередной тренировки звезды, которая немало удивила пользователей одной из поз для занятий йогой. Как известно, во время своих занятий звезда предпочитает не только силовые тренировки, но еще и любит заниматься йогой, сообщает Politeka.

Так, в этот раз певица появилась в пустом спортзале с аккуратно уложенными волосами в пучок и в привычном темно-синем спортивном костюме, состоящем из кофты с длинным рукавов и аккуратных лосин.

При этом Тина изогнулась в одной из поз для йоги, используя при этом фитнес-резинку. Многие поклонники отметили, что Дан, с которым звезде приписывают роман, оценил бы такой кадр

До этого Тина также показала, как тренируется с мячом, как прыгает на скакалке и представиа несколько упражнений, которые выполняет интеревально - в перерывах между выполнением планки, скручиваний и упражнений на бедра.

Также Тине удалось удивить нежным фото, представленным на фан-странице в социальной сети Инстаграм. Артистка появилась перед объективом в белоснежном банном халате и с такого же цвета полотенцем на голове,.

При этом для большей пикантности артистка приспустила с плеча халат, чтобы посветить зоной декольте. На шее артистки красовался аккуратный кулон серебристого оттенка с множеством камней. Примечательно также, что лицо Тина скрыла за собственной рукой, как бы прячась от объектива камеры.

Снимок без намека на вульгарность и пошлость - артистка предпочитает классические и скромные образы - не оставил равнодушными поклонников, которые написали множество комментариев.

«С прекрасным, новым утром! Пусть сегодня оно, непременно, принесет тебе удачу и счастье. Пусть этим утром твоя жизнь станет лучше чем вчера!», - пишут на фан-странице певицы.

Вот что ответили поклонники: «Доброе утро семья!💖💞💗», «Доброе утро ♥как приятно получать от вас пожелания на день 🙏🏻💫», «Доброе утро😘💋», «Доброе утро- это когда тебе Тина снилась 👐», «Тиночке Дан приснился?», «Доброе утро ❤️, всем хорошего дня ❤️», «Классно лялечка супер!!!❤️❤️❤️💥💥💥💥», «Good Morning Sunny!!!!!».

Напомним, Кароль появилась с Брежневой в одинаковых платьях: сразу видно, кто здесь проиграл.

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