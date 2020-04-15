Тарзан розповів, чому не хвалиться тренуваннями з гантелями

50-річний російський бодібілдер і танцюрист Тарзан чоловік співачки Наташі Корольової, показав як виглядає його фігура після численних тренувань

В цей раз артист з'явився в спортзалі в нетиповому для себе вбранні і похвалився досягненнями. Як передає Politeka.net, акторові вдалося здивувати шанувальників черговою витівкою.

Так, на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram артист з'явився у високих вільних штанах чорного кольору в полоску, а також кофту в чорно-білі лінії і спортивних рукавичках на руках.

Зірка відзначив також і причину, чому не любить виставляти якісь незрозумілі фото йому з фітнес-гумками і прочьим вспомогателньым матеріалом.

«....ось ,чому я не виставляю тринь з гумками,пляшками та іншим нікчемним скарбом....😏 ...але ви там...кріпіться😁 #тарзан #тарзаншоу #карантин #фітнес», - пише Глушко під новим постом.

А ось що відповіли шанувальники:

«Який Серьожа бровастенькій😊👍», «Сергійко, я свамі згодна на всі сто.👏😂», «Ох як оптимізму у тебе дуже багато,народ скаже тобі просто -Серьога. Одним значить просто сидіти і з**ть, тобі ж як тренишь всім показати», «Сергій спасибі вам велике! Що ви допомагаєте людям!», «Підтримую Серьога💪🏼».

До цього, заради забави Сергій Глушко (справжнє ім'я артиста) заліз під кущ, вирізаний у формі слона, при чому визирав з його "задньої частини" між товстих лап. Судячи по задоволеному виразу обличчя, Тарзану цілком сподобалася ця ідея.

Багато припустили, що артист рушив розумом, сидячи на карантині, раз таке витворяє.

"Увага!!!! Фото не для слабонервних!!!! А ви коли небудь бачили як народжують слони?😃😃😃 #тарзан #тарзаншоу #карантинневтягость", - підписав кадри Глушко.

Нагадаємо, що Тарзан роздягнувся і показав свою міць прямо на зйомках серіалу.

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