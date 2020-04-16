Музичний критик, екс-суддя шоу Х-фактор Сергій Сосєдов розповів про серйозні проблеми зі здоров'ям

Як стало відомо, Сосєдов вже другий рік страждає від нападів задухи. Кілька днів тому йому знову стало погано. Виявилося, що життя йому не дає сезонна алергія. Критик відзначив, що цвітіння берези і вільхи викликає у нього сильну алергічну реакцію.

«Ніякого порятунку немає. Я п'ю таблетки, але вони не допомагають», - зазначив критик.

Крім цього, у Сосєдова серйозні проблеми з ногами, через що він півроку не може нормально ходити і страждає від страшного болю. Як розповів чоловік, у нього утворилася п'яткова шпора, яку неможливо вилікувати.

«Боляче ходити: часом починаю різко кульгати. Мабуть, цей шип впивається в м'які тканини, ранить їх, і виникає тупий біль. Я мучуся, це просто безумство!», - зазначив він.

Відзначимо, що останнім часом Сергій Сосєдов все частіше критикує Аллу Пугачову, її життя і нові пісні. При цьому, під час участі в українському шоу Х-фактор в якості судді він був чи не найбільш затятим фанатом примадонни. Сьогодні ж Сосєдов невтішно відзивається про артистку, назвавши її останній концерт «жалюгідним видовищем».

Нагадаємо, що Сосєдов зайшовся істерикою і оголосив бойкот Україні: "Хвора країна".

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