"вчора 🖤 / сьогодні 💙", - лаконічно підписала фото Серябкіна.
Менш ніж за годину шанувальники встигли поставити майже 20 000 "сердечок":
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"Здорово там у тебе. 👍 А у мене тільки балкон("
"Просто неймовірно красива"
"Що вчора, що сьогодні ви дуже красива і класна 🤩"
"Сьогодні холодно 🥶🥶"
"Яка естетика😍🌊"
"Теж хочу на берег якогось озера 💦❤️"
"Шикарне пальто👍"
"Ти завжди прекрасна❤ в будь-якому одязі і в будь-якому вигляді)😚"
"Оце кайф ) От би туди ,де ви сидите ))))😊"
Раніше ми повідомляли, в одній із фан-груп артистки поділилися відвертим фото Ольги. Зірка стояла в нижній білизні, спокусливо вигнувши спинку, і розглядаючи себе в дзеркалі.
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