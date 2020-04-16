35-річна російська співачка Ольга Серябкіна, колишня учасниця групи "Срібло", подратувала шикарним відпочинком на природі

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіжі фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала в несподіваних і кардинально відрізняються образах. Дівчина позувала на причалі біля водойми.

На одному зі знімків Ольга приміряла пальто соковитого зеленого кольору з хутряним коміром. Красуня зручно розташувалася в кріслі, витягнувши вперед ноги, підставивши обличчя сонцю і закривши очі - суцільна млість. Примітно, що Серябкіна виявилася з голими ногами, і деякі помітили в коментарях, не холодно, бува, їй.

Заради іншого знімка Ольга переодяглася в спортивний костюм чорного кольору з білими смугами. Промінявши образ пристрасної красуні на "пацанку", зірка сіла на дошки й опустила ноги з причалу, при цьому задоволено посміхаючись.

"вчора 🖤 / сьогодні 💙", - лаконічно підписала фото Серябкіна.

Менш ніж за годину шанувальники встигли поставити майже 20 000 "сердечок":

"Здорово там у тебе. 👍 А у мене тільки балкон("

"Просто неймовірно красива"

"Що вчора, що сьогодні ви дуже красива і класна 🤩"

"Сьогодні холодно 🥶🥶"

"Яка естетика😍🌊"

"Теж хочу на берег якогось озера 💦❤️"

"Шикарне пальто👍"

"Ти завжди прекрасна❤ в будь-якому одязі і в будь-якому вигляді)😚"

"Оце кайф ) От би туди ,де ви сидите ))))😊"

Раніше ми повідомляли, в одній із фан-груп артистки поділилися відвертим фото Ольги. Зірка стояла в нижній білизні, спокусливо вигнувши спинку, і розглядаючи себе в дзеркалі.

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