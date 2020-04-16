Учасниці групи "ВІА Гра" Еріка Герцег, Уляна Синецька і Ольга Меганская показали нову фотосесію в Instagram

На кадрах дівчата позували на монотонному тлі. Співачки були в панчохах і чорних піджаках. Меганская стояла праворуч, Герцег розташувалася по центру, а Синецька ліворуч. Уляна спустила піджак, щоб надати кадру особливої пікантності, завдяки чому так і хочеться помацати красунь. На тлі можна побачити робочу групу, яка створювала вітер, фотографувала і встановлювала світло для фото. Про це пише Politeka з посиланням на Меганскую, яка опублікувала фото.

Фанати не змогли оцінити кадри або написати коментарі. Все із-за того, що вони були розміщені в сторіс Инстаграма, де такої функції немає.

Раніше ми повідомляли, що солістка ВІА Гри Еріка Герцег поділилася спокусливими кадрами із відпочинку.

На знімку Еріка постала в спокусливому купальнику, який підкреслив її ідеальну фігуру. Дівчина стоїть на фоні прекрасних видів, вигнувшись таким чином, щоб підкреслити свій пружний прес, підкачані плечі і пишні форми.

Повідомлялося, що солістка «ВІА Гри» Еріка Герцег, якій приписували роман із продюсером Костянтином Меладзе, покрасувалася з величезним букетом троянд.

На знімку Еріка стоїть в красивому відвертій сукні, що підкреслює її струнку фігуру. Дівчина виставила вперед ніжку в чорних колготках.

Нагадаємо, безсоромна Еріка Герцег потрясла на камеру ледь прикритими принадами

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