Ані Лорак і Сергій Лазарєв показали спільний ефір в Instagram

На Кадрах Кароліна позувала у чорній футболці. Образ Лорак доповнила великими сережками. На тлі можна побачити чайник та інші речі, що стояли в кухні, швидше за все. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Лазарєв був у синій футболці або чомусь подібному. Він теж, швидше за все, був на кухні. У Сергія була присутня легка неголеність, а короткі волосся він підняв трохи для зачіски. Можна по його обличчю побачити, що він такий задоволений, що стрім разом з Лорак.

15 тисяч людей дивилися стрім в моменті. Фанати передавали привіт і ставили смайлики.

Раніше ми повідомляли, що знаменита артистка Ані Лорак блиснула фігурою в білосніжній сукні без бретелей під час незвичайного виступу.

Сьогодні в соціальній мережі Instagram на своїй сторінці Кароліна вирішила представити ролик з виступу, яке виробило чимало враження на прихильників. Щоб привітати знамениту співачку Аллу Пугачову, Кароліна вирішила показати кадри з концерту, на якому вона переспівала пісню знаменитої артистки.

Повідомлялося, що Ані Лорак похвалилася кокетливими фото в напівпрозорої кофті.

На знімках Лорак позує в елегантному образі жінки в чорному. Її вбрання складається з чорної блузки та капелюхи, а доповнює образ кільце з великим смарагдом. Родзинки образу додає той факт, що блузка співачки повністю просвічується завдяки напівпрозорої тканини.

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