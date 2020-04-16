Відома українська модель Леоніла Гузь, Міс Україна 2018, показала нове спекотне фото в Instagram

На фото Гузь позує у відвертій білій блузці, яка має велике декольте. Як можна відразу помітити, під одягом не було бюстгальтера. Леоніла залишила волосся розпущеним і прикрила ними груди. Руки вона сховала за головою. Фото вийшло досить цікавим. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали кілька коментарів:

"Який розмір", "Красуня, хотіла б жити в іншій країні?", "Гарно", "Дуже красива", "Ангел", "Шикарна".

Раніше ми повідомляли, що модель Леоніла Гузь, яка є володаркою титулу «Міс Україна-2018», показала ідеальну фігуру в одній білизні.

Звернемо увагу, що на знімку Гузь позує в одній футболці, яку вирішила зав'язати, а також нижній білизні. Інтимне місце модель вирішила прикрити рукою. При цьому фанатам вона заявила: «Я можу бути різною» у відповідь на те, що деякі з них не дізналися кумира.

Повідомлялося, що відома українська модель Леоніла Гузь, "Міс Україна 2018", показала нове фото в Instagram.

На фото Леоніла позує в червоному топі з сіточки і білій спідниці або чомусь подібному. На одному плечі можна побачити піджак Гузь, який звисає. На тлі можна побачити тільки стіну з плитки. Волосся модель вирішила зібрати для фото в хвіст.

Нагадаємо, «Міс Україна» Леоніла Гузь блиснула принадами в нижній білизні

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