Серце відомого голлівудського актора Брайана Деннехі раптово зупинилося

Про це пише Politeka.net.

Інформацію про смерть зірки Голлівуду вже підтвердили його рідні та близькі.

Як стверджують джерела в правоохоронних органах, Брайан Деннехі помер у віці 81 року по природних причинах, а не від китайського вірусу.

Сумну новину у своєму особистому Instagram повідомив відомий голлівудський актор Сильвестр Сталлоне, з яким вони зіграли у фільмі "Рембо: перша кров".

"Великий актор Брайан Деннехі помер. Він просто був блискучим виконавцеv/ Він також був ветеринаром у В'єтнамі, і дуже мені допоміг побудувати характер Рембо. Світ втратив великого артиста", - написав він у своєму мікроблозі.

Варто відзначити, що Брайан Деннехі також знявся в таких картинах, як «Історія Джекі Прессера», «Ромео + Джульєтта», він також озвучував персонажа Джанго в мультфільмі «Рататуй».

В 2001 році Брайан Деннехі отримав премію «Золотий глобус» у номінації «Актор у серіалі або фільмі для телебачення» за роль Уіллі Ломана у фільмі «Смерть комівояжера».

Раніше ми розповідали про те, що зірка "Зоряних війн" помер через китайського вірусу. Зокрема, відомий актор Ендрю Джек пішов з життя у віці 66 років.

Відомо, що зірку "Зоряних війн" госпіталізували в лікарню, де за його життя боролися медики.

Ендрю Джек зіграв майора повстанців Салуана Эматта в сьомому і восьмому епізодах "Зоряних воєн" - "Пробудження Сили" і "Останніх джедаях" - і озвучив Молоха в "Хана Соло".

Крім того, Ендрю був так званим «діалект-коучем». Ця людина допомагає акторам домогтися потрібного акценту для спеціальної ролі. Наприклад, він працював з Робертом Дауні-молодшим і Пірсом Броснаном (Джеймс Бонд).

Нагадаємо, Куриленко, Хенкс та інші зірки, які захворіли вірусом з Китаю: фото з «ув'язнення»

Як повідомляла Politeka, Раптово помер легендарний актор: шанувальники "Зоряних війн" і "Володаря кілець" сумують.

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