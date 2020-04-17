Російський співак і продюсер Андрій Разін, засновник студії "Ласкавый май", звинуватив колег Аллу Пугачову та Валерія Леонтьєва в крадіжці своїх пісень

Як передає Politeka.net, про це Разін повідомив у своєму мікроблозі в Instagram.

Продюсер назвав Пугачову з Леонтьєвим "головними піратами XX-XXI століття", а також "банальними злодюгами".

Так, Разін розкрив, що Примадонна привласнила собі його пісню "А десь далеко йдуть дощі", яка прозвучала в 1997-му році в його виконанні.

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"Справді, вона була написана на моє замовлення Валерієм Розумовським, і мною була виконана в 1997-му році. Звичайно, для мене був шок, коли в 2007 році я раптом побачив по телебаченню, на «Пісні року», що мою пісню співає Алла Борисівна Пугачова. Тим більше, що за цю пісню я заплатив гроші і співав її сам в своєму альбомі «Ти одна на всій землі», який я випустив в 1997 році і заплатив за неї гроші, і став її правовласником".

Леонтьєв ж переспівав пісню Разіна "Ельдорадо", яку, за його словами, йому написав Юра Чернавський в 1990 році. Пісня увійшла в його альбом «Ельдорадо», за яку він "заплатив шалені гроші".

Разін обурився вчинком колег: "До речі, ні Леонтьєв, ні Пугачова не заплатили мені за ці пісні ні копійки. Але головне - це те, що вони - банальні злодюги. І найстрашніше для мене було те, що вони їх споганили своїм виконанням. Я просто прийшов в жах від бездарності виконання моїх пісень".

Ситуацію активно коментують у мережі. Пост Разіна викликав справжній переполох.

"Андрій Олександрович це жах 🤦‍♀️я була в шоці від виконання Пугачової і Леонтьєва , від грубого і бездарного голосу цих , співаків ✌️, мало того , що зіпсували своїм поганим голосом пісню так ще й вкрали ці пісні , це просто жах 😈"

"Ого😎 а хіба таке можливо 🤔, нахабність у них вищий рівень (що не скажеш про виконання)"

"Ох бог їм суддя"

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Кто они, пираты XX-XXI века? Я вам отвечу. Это Алла Пугачева и Валерий Леонтьев. Многие спрашивают: «Андрей, а когда тобой была записана песня «А где-то далеко идут дожди», которую написал Валерий Разумовский специально для тебя и почему её потом исполнила Алла Пугачева?» Сегодня я вам даю премьеру этой песни, конечно же в моем исполнении, которая прозвучала в 1997-м году. Действительно, она была написана по моему заказу Валерием Разумовским, и была мною записана в 1997-м году. Конечно, для меня был шок, когда в 2007 году я вдруг увидел по телевидению, на «Песне года», что мою песню поет Алла Борисовна Пугачева. Тем более, что за эту песню я заплатил деньги и пел её сам в своем альбоме «Ты одна на всей земле», который я выпустил в 1997 году и заплатил за неё деньги, и стал её правообладателем. С другой стороны, мне приятно что такие звезды, как Валерий Леонтьев в 1997 году , перепевают мои песни (он перепел мою песню «Эльдорадо», которую мне написал Юра Чернавский в 1990 году и она вошла в мой альбом «Эльдорадо» в моём исполнении, за которую я заплатил бешеные деньги, и также являюсь её правообладателем). Вот и Алла Борисовна Пугачева перепела мою песню «А где-то далеко идут дожди» («Дожди») без спроса и получения разрешения. Кстати, ни Леонтьев, ни Пугачева не заплатили мне за эти песни ни копейки. Но главное - это то, что они - банальные ворюги. И самое страшное для меня было то, что они их испоганили своим исполнением. Я просто пришёл в ужас от бездарности исполнения моих песен. Поэтому советую досмотреть эти песни в моём исполнении и в их. А затем вы сами оцените этот плагиат и пиратство от главных пиратов нашей страны.🤦‍♂😱🙏

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Раніше ми повідомляли, Разін викрив Пугачову, її чоловіка Максима Галкіна і колишнього чоловіка Філіпа Кіркорова в тому, що вони ніколи не платять податків.

«Я це спостерігаю вже на протязі 30 років. Якщо прийняти, що наших зірок близько 60-65 осіб і в середньому доход за місяць складає у районі 180000 євро, то можна уявити, які понесе збитки галузь розваг. Це близько 11 млн. 700 тис. євро. Це без урахування корпоративів", - повідомив продюсер.

Нагадаємо, 6-річна дочка Пугачової вразила дивними розвагами, Галкін показав відео.

Також Politeka повідомляла, що Пугачова поставила на місце зірку українського шоу, скандал не вщухає.