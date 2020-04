View this post on Instagram

Кто они, пираты XX-XXI века? Я вам отвечу. Это Алла Пугачева и Валерий Леонтьев. Многие спрашивают: «Андрей, а когда тобой была записана песня «А где-то далеко идут дожди», которую написал Валерий Разумовский специально для тебя и почему её потом исполнила Алла Пугачева?» Сегодня я вам даю премьеру этой песни, конечно же в моем исполнении, которая прозвучала в 1997-м году. Действительно, она была написана по моему заказу Валерием Разумовским, и была мною записана в 1997-м году. Конечно, для меня был шок, когда в 2007 году я вдруг увидел по телевидению, на «Песне года», что мою песню поет Алла Борисовна Пугачева. Тем более, что за эту песню я заплатил деньги и пел её сам в своем альбоме «Ты одна на всей земле», который я выпустил в 1997 году и заплатил за неё деньги, и стал её правообладателем. С другой стороны, мне приятно что такие звезды, как Валерий Леонтьев в 1997 году , перепевают мои песни (он перепел мою песню «Эльдорадо», которую мне написал Юра Чернавский в 1990 году и она вошла в мой альбом «Эльдорадо» в моём исполнении, за которую я заплатил бешеные деньги, и также являюсь её правообладателем). Вот и Алла Борисовна Пугачева перепела мою песню «А где-то далеко идут дожди» («Дожди») без спроса и получения разрешения. Кстати, ни Леонтьев, ни Пугачева не заплатили мне за эти песни ни копейки. Но главное - это то, что они - банальные ворюги. И самое страшное для меня было то, что они их испоганили своим исполнением. Я просто пришёл в ужас от бездарности исполнения моих песен. Поэтому советую досмотреть эти песни в моём исполнении и в их. А затем вы сами оцените этот плагиат и пиратство от главных пиратов нашей страны.🤦‍♂😱🙏