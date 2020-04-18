34-річна українська співачка Анастасія Кумейко, колишня учасниця гурту "Nikita", яка нині виступає під псевдонімом DJ Nana, порадувала шанувальників гарячими танцями

Зірка опубліковала танцювальне відео в своєму Instagram, передає Politeka.net. На кадрах артистка з'явилася в білому боді з сіточкою. Наряд обтягнув шикарну фігуру Кумейко, а пояс підкреслив тонку талію. (Щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки)

Зірка облягла стрункі ніжки чорними лосинами.

Анастасія танцювала не одна, а зі своїми "двійниками", які з'явилися завдяки одному з додатків.

"Boys and Girls! Чекаю на вас сьогодні о 16:00 у прямому ефірі. Підготували для вас @_.loe._ #danceaerobics буде все, як ми любимо 🔥", - написали користувачі мережі.

За годину пост зібрав понад 4000 лайків та багато коментарів.

"Що я сьогодні з'їв таке що в очах троїться? Але такі гарненькі! 🌻🌻🌻🥳", "Під електроніку будемо танцювати??🤘", "Більше двох не збиратися! Порушуємо...)", "Пора цей холодильник виставити на аукціон👷", "Одна Нана добре, а три краще ❤️🔥", "Нагадує аеробіку часів СРСР та музика в тему😀", "😄 вмієте підняти настрій. Смішно від того, що Ви серйозна, знаючи, що всі, хто бачить цей ролик, реально посміхаються 😀 синхронність тріо "вбило" 🤣", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Анастасія Кумейко стояла в складній позі, задерши одну ногу назад. Зірка одягнена в трусики, які ледве прикривають її апетитну «п'яту точку».

Груди артистки затягнута мікро топом. Якщо придивитися, то її гідність дуже добре видно. Особливістю фото став ще й той факт, що співачка на ньому перетворилася на мулатку. Її шкіра стала кольором молочного шоколаду.

Нагадаємо, що экс-Nikita в нижній білизні розставила ноги і влаштувала шоу для дорослих на кухні: "Солодкий персик".

А ще Politeka писала, що Анастасія Кумейко задерла ноги прямо в тракторі заради пікантній фотосесії: "Мрія Лукашенко".

Також Politeka повідомляла, що слідом за Ані Лорак та Полякової екс-Nikita роздяглася на кухні заради сміливого фото.