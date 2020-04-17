Відома співачка Тіна Кароль влаштувала тренування в стильному образі

Артистка після настання карантину вирішила не ігнорувати прохання шанувальників і нарешті стала особисто вести свій профіль в Instagram, ділитися знімками з дому, показувати, як проводить час з сином і як худне на тренуваннях в самоті без допомоги тренера, повідомляє Politeka.

Так, Тіна вирішила представити черговий ролик з топом вправ, які допомагають їй підтримувати фігуру в ідеальній формі. Артистка, на відміну від Полякової, Камінської і Каменських, не вдається до публічних послуг тренера, а тренується в самоті в світлому спортзалі.

Ролик зірка представила в Instagram в розділі Сторі, вказавши лише уривок з заняття. Так,потрійна Тіна з'явилася перед об'єктивом стержанном чорному комбінезоні і з зав'язаними волоссям.

Під час заняття зірка показала пару вправ з йоги, пострибала на скакали і, як і раніше, позаймалася з м'ячем з упором на ноги, щоб підкачати стегна.

Варто відзначити, що до цього працівник одного з українських телеканалів Володимир Завадюк записав відео, в якому розповів про Тіни Кароль і Дані Балане. Як відомо, Кароль та Балан зараз дуже цікаві українцям, оскільки ходять чутки про їх роман. Довгий час обговорювалися залицяння Дана на "Голосі", де він з Тіною був суддею. А пізніше фанати і взагалі почали говорити про їхні стосунки. Під час розповіла шанувальникам натякнули, що зірки вже "живуть разом".

Він зазначив, що роман перестають приховувати і розповів історію:

"Ми обговорювали суперфінал з тренерами. І тут Данну хтось подзвонив у двері і Тіна каже: "Дан, хто це? Хто до тебе прийшов?". Після цього Дано каже: "Тіночка, не хвилюйся, все добре, ти у мене тільки одна". І тут звучить голос Олексія, який каже: "Та киньте, адже ви вже в одній квартирі, в одному будинку живете".

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