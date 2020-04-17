Известная певица Тина Кароль устроила тренировку в стильном образе

Артистка после наступления карантина решила не игнорировать просьбы поклонников и наконец-то стала лично вести свой профиль в Инстаграм, делиться снимками из дома, показывать, как проводит время с сыном и как худеет на тренировках в одиночестве без помощи тренера, сообщает Politeka.

Так, Тина решила представить очередной ролик с топом упражнений, которые помогают ей поддерживать фигуру в идеальной форме. Артистка, в отличие от Поляковой, Каминской и Каменских, не прибегает к публичным услугам тренера, а тренируется в одиночестве в светлом спортзале.

Ролик звезда представила в Инстаграм в разделе Стори, указав лишь отрывок из занятия. Так,тройная Тина появилась перед объективом в стержанном черном комбинезоне и с завязанными волосами.

Во время занятия звезда показала пару упражнений из йоги, попрыгала на скакали и, как и ранее, позанималась с мячом с упором на ноги, чтобы подкачать бедра. Ранее на фан-аккаунте отметили, что Дану Балану, с которым звезде приписывают роман, такие тренировки бы понравились.

Стоит отметить, что до этого работник одного из украинских телеканалов Владимир Завадюк записал видео, в котором рассказал о Тине Кароль и Дане Балане. Как известно, Кароль и Балан сейчас очень интересны украинцам, так как ходят слухи о их романе. Долгое время обсуждались ухаживания Дана на "Голосе", где он с Тиной был судьей. А позже фанаты и вообще начали говорить об их отношения. Во время рассказала поклонникам намекнули, что звезды уже "живут вместе".

Он отметил, что роман перестают скрывать и рассказал историю:

"Мы обсуждали суперфинал с тренерами. И здесь Данну кто-то позвонил в дверь и Тина говорит: "Дан, кто это? Кто к тебе пришел?". После этого Дан говорит: "Тиночка, не волнуйся, все хорошо, ты у меня только одна". И тут звучит голос Алексея, который говорит: "Да бросьте, вы ведь уже в одной квартире, в одном доме живете".

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