Струнка білявка з «ВІА Гри» Еріка Герцег, якій приписували роман із продюсером Костянтином Меладзе, показала спокусливий кадр
На фото, яке 31-річна артистка виклала в Instagram, вона позує разом зі своїми колегами, учасницями групи «ВІА-Гра» Уляною Синецкой і Ольгою Меганской, передає Politeka.net.
Дівчата позують в обіймах один одного, при цьому Еріка выпитила свої апетитні форми вперед.
Звернемо увагу, що кадр не дуже хорошої якості, трохи розмитий, однак фоловерам не завадило відсипати чергову порцію компліментів красуні-білявки.
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«Богині», «Вау красуні🔥», «Еріка, після карантину сподіваюся вийде пісня ВІА Гри? Ну дуже хочеться почути. Вас так мало останнім часом. Дуже хотілося б почути в новому складі пісні Це було прекрасно і пісні старих складів», - пишуть в мережі.
До цього дівчина опублікувала на своїй сторінці в Instagram незвичайне фото. На знімку Еріка постала в спокусливому купальнику, який підкреслив її ідеальну фігуру. Дівчина стоїть на фоні прекрасних видів, вигнувшись таким чином, щоб підкреслити свій пружний прес, підкачані плечі і пишні форми.
«Я продовжую челлендж. Чекаю від вас усіх, мої Хороші, найкращі літні фотографії для мотивації!», - написала Еріка.
За день її пост зібрав понад 18 тисяч лайків. В коментарях всі обговорюють ідеальну фігуру зірки і просять поділитися секретом краси.
Нагадаємо, що Еріка Герцег пікантно оголилася і пішла по стопах Брежнєвої : «Не терпиться вам показати…».
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