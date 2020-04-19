Відома українська модель Леоніла Гузь показала новий образ в Instagram

На фото Леоніла позувала у в'язаному светрі, шкіряних рукавичках і капелюшку. Волосся у Гузь були розпущені в цей раз. На тлі нічого не було видно, так як знімок був студійним. Кадр вийшов дуже стильним і ніжним, хоча і не таким спокусливим, як інші кадри зірки. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Жіноча сексуальність — це не зовнішня краса", - написала Гузь.

Фанати поставили майже 2 тисячі лайків і написали кілька коментарів:

"Як стильно, леді", "Грамотність - це сексуально", "Яка стильна", "Чудово", "Внутрішня. У вас два в одному", "А яка?".

Раніше ми повідомляли, що відома українська модель Леоніла Гузь, "Міс Україна 2018", опублікувала спекотне фото в плащі.

Леоніла Гузь з'явилася в чорному короткому топі, який натянулся на пишних грудей. Соковиті принади ледь не випадали з відвертого вбрання.

не Можна було не звернути уваги на струнку фігуру і пружний прес зірки, а також довгі довгі ніжки. В дівчині - жодної вади.

Повідомлялося, що відома українська модель Леоніла Гузь, "Міс Україна 2018", проводить час на самоізоляції, звідки публікує архівні фото.

Тонка талія, пишні стегна і груди - у цьому тілі все ідеально.

Червоний наряд хоч і не був з великим декольте, але все ж мав виріз в області ніг, саме це додало пікантності образу. Леоніла доклала руку до талії і посміхнулася у камеру. Хвилясте волосся зірки мало не доходили до п'ятої точки і стосувалися попереку.

Нагадаємо, Міс Україна позбулася білизни і засвітила зайве в королівському декольте

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